https://sputnik-georgia.ru/20240215/barselona-zainteresovana-v-pokupke-kvaratskheliya-286335089.html

"Барселона" заинтересована в покупке Кварацхелия

"Барселона" заинтересована в покупке Кварацхелия

Руководство "Барселоны" хочет видеть на левом фланге классического вингера с хорошим дриблингом 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T18:29+0400

2024-02-15T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Гранд испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" заинтересована в покупке вингера сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, сообщило издание Mundo Deportivo. Каталонский гранд планирует усилить позицию левого нападающего, и клуб выбрал трех кандидатов. В частности, руководство "Барселоны" хочет видеть на левом фланге классического вингера с хорошим дриблингом. По данным Mundo Deportivo, в так называемый шорт-лист вошли Хвича Кварацхелия, 22-летний бразильский нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли и 23-летний японский нападающий "Брайтона" Каору Митома. Все три игрока подписали контракты со своими клубами до 2027 года. Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года. Первый сезон в серии А оказался для грузинского футболиста богатым на трофеи: вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии, стал самым ценным игроком серии А, автором наибольшего числа ассистов, а его гол в ворота "Аталанты" был признан лучшим голом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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