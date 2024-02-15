https://sputnik-georgia.ru/20240215/den-dobroty-2024-interesnye-fakty-i-aforizmy-velikikh-286333704.html

День доброты 2024: интересные факты и афоризмы великих

День доброты 2024: интересные факты и афоризмы великих

День спонтанного проявления доброты – неофициальный праздник, который отмечают 17 февраля во многих странах мира 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T18:08+0400

2024-02-15T18:08+0400

2024-02-15T18:28+0400

справки

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Доброта – это заботливое отношение к окружающим нас людям, однако в наш страшный век беспредела и насилия, мы, забывая об этом, стали реже совершать добрые поступки и помогать искренне другим. В преддверии праздника Sputnik Грузия предлагает вспомнить, когда создали День доброты, а также интересные факты и афоризмы великих о доброте. День доброты День доброты создали по инициативе нескольких международных благотворительных организаций. Отмечать праздник 17 февраля решили участники первой конференции Всемирного движения за доброту, которая прошла в ноябре 1998 года в Токио. В ней участвовали Япония, Великобритания, Австралия, Канада, США, Таиланд и Сингапур. Другие страны присоединились к движению позднее. Символ – открытое сердце, специально для Дня доброты создал французский художник Орель (Aurele). Праздник напоминает всем жителям нашей планеты, что нужно проявлять доброту и отзывчивость как можно чаще к тем, кто нас окружает, так как очень много тех, кто нуждается в нашей поддержке. В День доброты по традиции дарят цветы всем – и знакомым, и незнакомым людям. Интересные факты Проявление доброты, как утверждают ученые, положительно влияет как на физическое, так и психологическое состояние человека. По мнению, американских ученых, добрые люди дольше живут и меньше болеют. К такому заключению они пришли в результате исследования более 400 пожилых супружеских пар, которых наблюдали в течение пяти лет. Заботливые и внимательные к друг другу партнеры в два раза реже болели. Кроме того, отзывчивые люди в среднем живут на девять лет дольше, так как у человека, который делает что-то хорошее другим, повышается уровень лимфоцитов и расширяются сосуды. Совместные исследования японских и американских психологов доказали, что человек тем счастливее себя ощущает, чем больше совершает добрых поступков. По мнению ученых, те личности чувствуют себя лучше и физически, да и смотрят на мир с большим оптимизмом, которые в повседневных делах выражают людям благодарность и проявляют к ним нежность. Доброта помогает выработке "гормона счастья" – мозг человека, когда он помогает другим, вырабатывает большое количество эндорфинов, которые, обладая успокаивающим эффектом, нейтрализуют влияние стресса и облегчают депрессию. Великие о доброте "Доброта рождает доброту", – Софокл. "Правильные и добрые слова могут изменить наш мир", – Будда. "Великие люди способны на великую доброту", – Мигель де Сервантес. "Доброта – это прекраснейшая музыка души ", – Ромен Роллан. "В мире есть только два достоинства, перед которыми можно и должно преклоняться – это гениальность и доброта сердечная", – Виктор Гюго. "Доброта в словах создает доверие. Доброта в мышлении создает глубину. Доброта в подаче создает любовь", – Лао-цзы. "Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты", – Людвиг ван Бетховен. Помните, что гораздо больше счастья может принести один маленький добрый поступок, чем глобальные размышления о переустройстве мира. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки