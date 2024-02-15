https://sputnik-georgia.ru/20240215/dovedenie-do-samoubiystva-iz-za-perepiski-s-zhenoy-druga---prokuratura-gruzii-zavela-delo-286340707.html

Доведение до самоубийства из-за переписки с женой друга – прокуратура Грузии завела дело

Доведение до самоубийства из-за переписки с женой друга – прокуратура Грузии завела дело

По версии следствия, обвиняемым стало известно о личной переписке сослуживца с женой их друга, поэтому они решили отомстить и наказать его 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T23:51+0400

2024-02-15T23:51+0400

2024-02-15T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения трем военнослужащим в групповом насилии и доведении до самоубийства сослуживца из-за переписки с женой их друга, сообщила пресс-служба ведомства. Проведенное МВД расследование установило, что обвиняемым стало известно о личной переписке сослуживца с женой их друга, поэтому они решили отомстить и наказать его. Из-за угроз и жестокого обращения со стороны всех троих обвиняемых на данном этапе расследования установлено, что потерпевший скрылся с места происшествия и позже был найден повешенным. Правоохранители задержали обвиняемых 15 февраля. Им предъявлено обвинение в насилии, совершенном группой лиц и доведении до самоубийства. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении обвиняемым лишения свободы в качестве меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается в МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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