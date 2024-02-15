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ДТП на западе Грузии: погибли два пешехода
ДТП на западе Грузии: погибли два пешехода
ДТП произошло у здания бывшего парламента Грузии, где пешеходов сбил легковой автомобиль 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T23:25+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Двое пешеходов скончались в результате ДТП в городе Кутаиси (регион Имерети) в четверг вечером, сообщил Первый канал. ДТП произошло у здания бывшего парламента Грузии. По словам очевидцев, пешеходов сбил легковой автомобиль. На месте была мобилизована полиция и экипажи скорой помощи. В связи с происшествием начато расследование по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшем гибель двух или более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кутаиси, дтп
ДТП на западе Грузии: погибли два пешехода
23:25 15.02.2024 (обновлено: 23:44 15.02.2024)
ДТП произошло у здания бывшего парламента Грузии, где пешеходов сбил легковой автомобиль
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Двое пешеходов скончались в результате ДТП в городе Кутаиси (регион Имерети) в четверг вечером, сообщил Первый канал.
ДТП произошло у здания бывшего парламента Грузии. По словам очевидцев, пешеходов сбил легковой автомобиль. На месте была мобилизована полиция и экипажи скорой помощи.
В связи с происшествием начато расследование по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшем гибель двух или более человек".