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Грузия в топ-20 приключенческих направлений National Geographic
Грузия в топ-20 приключенческих направлений National Geographic
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия вошла в двадцатку лучших приключенческих направлений 2024 года сайта научно-популярного телканала National Geographic вместе... 15.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия вошла в двадцатку лучших приключенческих направлений 2024 года сайта научно-популярного телканала National Geographic вместе с другими известными туристическими направлениями.Помимо Грузии в список "20 самых крутых туристических приключений на 2024 год" также попали Шри-Ланка, Тайланд, Чили, Шотландия, Австралия и другие. Текст о достопримечательностях Грузии National Geographic начал с заголовком: "Горнолыжный тур среди памятников ЮНЕСКО, расположенных в Грузии". Помимо текста, представлено и видео, снятое в высокогорном селе Ушгули. В статье также отмечено, что лучший период для зимних приключений в Грузии начинается в декабре и заканчивается в апреле. Архитектурный ансамбль поселения Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В поселении сохранились традиционные сванские дома-башни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, ушгули, новости, national geographic
туризм, грузия, ушгули, новости, national geographic
Грузия в топ-20 приключенческих направлений National Geographic
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия вошла в двадцатку лучших приключенческих направлений 2024 года сайта научно-популярного телканала National Geographic вместе с другими известными туристическими направлениями.
Помимо Грузии в список "20 самых крутых туристических приключений на 2024 год" также попали Шри-Ланка, Тайланд, Чили, Шотландия, Австралия и другие.
"Среди наших ежегодных лучших направлений вы обнаружите парижские улицы, заснеженные горы Кавказа, расположенные в Грузии, древнейшее скалистое искусство Алжира", – написано в статье National Geographic.
Текст о достопримечательностях Грузии National Geographic начал с заголовком: "Горнолыжный тур среди памятников ЮНЕСКО, расположенных в Грузии". Помимо текста, представлено и видео, снятое в высокогорном селе Ушгули.
"Катание на лыжах, путешествие и охота – жизненное правило в горной Грузии. В Сванети вы можете кататься на перевалах и в средневековом селе Ушгули, которое является самым высоким постоянно населенным поселением в Европе", – подчеркнуто в статье.
В статье также отмечено, что лучший период для зимних приключений в Грузии начинается в декабре и заканчивается в апреле.
Архитектурный ансамбль поселения Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В поселении сохранились традиционные сванские дома-башни.