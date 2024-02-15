https://sputnik-georgia.ru/20240215/gruziya-v-top-20-priklyuchencheskikh-napravleniy-national-geographic-286320766.html

Грузия в топ-20 приключенческих направлений National Geographic

Грузия в топ-20 приключенческих направлений National Geographic

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия вошла в двадцатку лучших приключенческих направлений 2024 года сайта научно-популярного телканала National Geographic вместе... 15.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия вошла в двадцатку лучших приключенческих направлений 2024 года сайта научно-популярного телканала National Geographic вместе с другими известными туристическими направлениями.Помимо Грузии в список "20 самых крутых туристических приключений на 2024 год" также попали Шри-Ланка, Тайланд, Чили, Шотландия, Австралия и другие. Текст о достопримечательностях Грузии National Geographic начал с заголовком: "Горнолыжный тур среди памятников ЮНЕСКО, расположенных в Грузии". Помимо текста, представлено и видео, снятое в высокогорном селе Ушгули. В статье также отмечено, что лучший период для зимних приключений в Грузии начинается в декабре и заканчивается в апреле. Архитектурный ансамбль поселения Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В поселении сохранились традиционные сванские дома-башни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ушгули

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туризм, грузия, ушгули, новости, national geographic