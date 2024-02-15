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Ищенко о безнадежной стратегии ВСУ и новом турне Зеленского
Ищенко о безнадежной стратегии ВСУ и новом турне Зеленского
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T10:08+0400
2024-02-15T10:08+0400
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Зачем США и Британия хотят отправить Столтенберга, завершающего свою службу на посту генсека НАТО, работать в Киев? Почему смена высшего командования ВСУ не поможет сдержать российское наступление? Что мешает США начать переговоры с Россией о поиске компромисса? Получит ли Зеленский новые поставки оружия после Мюнхенской конференции по безопасности? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".
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мультимедиа, видео, сша, киев, нато, в мире, политика, видео
мультимедиа, видео, сша, киев, нато, в мире, политика, видео
Ищенко о безнадежной стратегии ВСУ и новом турне Зеленского
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Зачем США и Британия хотят отправить Столтенберга, завершающего свою службу на посту генсека НАТО, работать в Киев? Почему смена высшего командования ВСУ не поможет сдержать российское наступление?
Что мешает США начать переговоры с Россией о поиске компромисса? Получит ли Зеленский новые поставки оружия после Мюнхенской конференции по безопасности?
На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".