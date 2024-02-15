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https://sputnik-georgia.ru/20240215/posolstvo-rossii-otkroyut-na-bali-286323824.html
Посольство России откроют на Бали
Посольство России откроют на Бали
В настоящее время идет согласование технических деталей 15.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Власти Индонезии дали согласие не открытие консульства России на курортном острове Бали, сообщило РИА Новости посольство РФ. Ранее представитель туристической ассоциации Бали Фитри Бедави заявила РИА Новости, что на индонезийском острове Бали "нет мест, где российскому туристу были бы не рады", несмотря на некоторые противоречивые высказывания бывшей администрации курорта.Посольство России в Индонезии расположено в Джакарте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, россия, бали
в мире, новости, россия, бали

Посольство России откроют на Бали

10:31 15.02.2024 (обновлено: 10:58 15.02.2024)
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЛюди у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали
Люди у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2024
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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В настоящее время идет согласование технических деталей
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Власти Индонезии дали согласие не открытие консульства России на курортном острове Бали, сообщило РИА Новости посольство РФ.

"Получено принципиальное согласие индонезийской стороны. Идет согласование технических деталей", – сообщили агентству в российской дипмиссии.

Ранее представитель туристической ассоциации Бали Фитри Бедави заявила РИА Новости, что на индонезийском острове Бали "нет мест, где российскому туристу были бы не рады", несмотря на некоторые противоречивые высказывания бывшей администрации курорта.
Посольство России в Индонезии расположено в Джакарте.
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