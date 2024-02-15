https://sputnik-georgia.ru/20240215/posolstvo-rossii-otkroyut-na-bali-286323824.html

Посольство России откроют на Бали

Посольство России откроют на Бали

В настоящее время идет согласование технических деталей 15.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Власти Индонезии дали согласие не открытие консульства России на курортном острове Бали, сообщило РИА Новости посольство РФ. Ранее представитель туристической ассоциации Бали Фитри Бедави заявила РИА Новости, что на индонезийском острове Бали "нет мест, где российскому туристу были бы не рады", несмотря на некоторые противоречивые высказывания бывшей администрации курорта.Посольство России в Индонезии расположено в Джакарте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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