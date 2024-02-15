https://sputnik-georgia.ru/20240215/tysyachi-mashin-porsche-bentley-audi-konfiskovali-v-ssha-286338591.html

Тысячи машин Porsche, Bentley, Audi конфисковали в США

Тысячи машин Porsche, Bentley, Audi конфисковали в США

В сентябре 2023 года министерство внутренней безопасности США сообщило о введении запрета на импорт товаров трех китайских компаний 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T21:18+0400

2024-02-15T21:18+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владелец Porshe, концерн Volkswagen, обнаружила деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда, заявила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Ранее МИД КНР выступил решительно против внесения китайских компаний в санкционный список США из-за якобы использования принудительного труда в Синьцзяне, Пекин заявил, что намерен отстаивать законные права и интересы предприятий страны. В сентябре министерство внутренней безопасности США сообщило о введении запрета на импорт товаров трех китайских компаний в рамках ограничительных мер, основанных на обвинениях в якобы использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В перечень попали компании Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group. Как рассказали изданию источники, автопроизводитель отложил поставку автомобилей до конца марта, поскольку заменил электронный компонент, который, как выяснилось, прибыл из "западного Китая". Источники подчеркнули газете, что Volkswagen Group не знал о происхождении детали, которая была получена от косвенного поставщика, расположенного дальше по цепочке поставок, пока поставщик "не предупредил его" о проблеме. "Проблема (с деталью – ред.) затронула около тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч автомобилей Audi", – сообщили газете источники. Отмечается, что источники не подтвердили газете, была ли данная деталь произведена в самом Синьцзяне. По данным газеты, концерн Volkswagen сразу уведомил власти США об обнаружении детали в автомобилях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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