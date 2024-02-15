https://sputnik-georgia.ru/20240215/umerla-izvestnaya-gruzinskaya-aktrisa-khatuna-kotrikadze-286332317.html
Умерла известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе
Умерла известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе
Актриса была известна зрителю по таким фильмам как "Веселый роман", "Незадачливые похитители" 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T16:16+0400
2024-02-15T16:16+0400
2024-02-15T16:21+0400
новости
культура
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284445521_0:0:2547:1432_1920x0_80_0_0_ff3023c67313602ab1e3bb9e451672a2.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе скончалась в возрасте 68 лет, об этом сообщила политик Эка Херхеулидзе в социальной сети. Вынос тела пройдет 18 января, в воскресенье, по адресу г. Тбилиси, ул. Цинамдзгвришвили, 112. Свою первую роль Хатуна Котрикадзе исполнила в 15 лет в фильме Сосо Чхеидзе "Пятнадцатая весна". Грузинский зритель также помнит Котрикадзе по таким фильмам, как "Веселый роман" и "Незадачливые похитители". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284445521_129:0:2388:1694_1920x0_80_0_0_30ec6b0cdd2f1e9385a349d78a4128a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, культура, грузия
новости, культура, грузия
Умерла известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе
16:16 15.02.2024 (обновлено: 16:21 15.02.2024)
Актриса была известна зрителю по таким фильмам как "Веселый роман", "Незадачливые похитители"
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе скончалась в возрасте 68 лет, об этом сообщила политик Эка Херхеулидзе в социальной сети.
"Умерла краса грузинского кино, мама моего друга и любимая с детства Хатуна Котрикадзе", – написала Херхеулидзе.
Вынос тела пройдет 18 января, в воскресенье, по адресу г. Тбилиси, ул. Цинамдзгвришвили, 112.
Свою первую роль Хатуна Котрикадзе исполнила в 15 лет в фильме Сосо Чхеидзе "Пятнадцатая весна". Грузинский зритель также помнит Котрикадзе по таким фильмам, как "Веселый роман" и "Незадачливые похитители".