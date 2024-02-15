https://sputnik-georgia.ru/20240215/umerla-izvestnaya-gruzinskaya-aktrisa-khatuna-kotrikadze-286332317.html

Умерла известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе

Умерла известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе

Актриса была известна зрителю по таким фильмам как "Веселый роман", "Незадачливые похитители" 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе скончалась в возрасте 68 лет, об этом сообщила политик Эка Херхеулидзе в социальной сети. Вынос тела пройдет 18 января, в воскресенье, по адресу г. Тбилиси, ул. Цинамдзгвришвили, 112. Свою первую роль Хатуна Котрикадзе исполнила в 15 лет в фильме Сосо Чхеидзе "Пятнадцатая весна". Грузинский зритель также помнит Котрикадзе по таким фильмам, как "Веселый роман" и "Незадачливые похитители". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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