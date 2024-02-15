https://sputnik-georgia.ru/20240215/verkhniy-lars-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-bolshegruzov-286340029.html

Верхний Ларс: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Верхний Ларс: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Движение остального транспорта осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T22:35+0400

2024-02-15T22:35+0400

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ситуация на военно-грузинской дороге

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. В частности, из-за гололедицы введены ограничения на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остальных видов транспорта движение по дороге в направлении границы с Россией открыто. Движение остального транспорта осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Движение осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог