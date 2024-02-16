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Теперь в космосе: США заметили новую российскую угрозу

Теперь в космосе: США заметили новую российскую угрозу

Борьба с инопланетянами требует финансирования и остается прибыльным бизнесом для Минобороны США, но украинский проект Вашингтона с космосом не "женится" 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T09:41+0400

2024-02-16T09:41+0400

2024-02-16T09:41+0400

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Когда американскому правительству срочно нужны деньги налогоплательщиков для прокси-войны или ВПК, внебюджетных расходов или президентских выборов, Белый дом ищет инопланетян и прочие неопознанные космические угрозы. При этом остается в тени растущий космический арсенал Пентагона.Продавливая многомиллиардную военную помощь Украине, Израилю и Тайваню через палату представителей, Белый дом решил напугать конгрессменов новой космической угрозой. Креативный помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на секретном брифинге в конгрессе рассказал о намерениях России разместить ядерное оружие в околоземном космическом пространстве – для применения против спутников Пентагона и НАТО. Глава Космических сил США Ченс Зальцман официально подтвердил высокий и "чрезвычайно тревожный" уровень опасности. Утечку "секретной" информации от Салливана в Кремле назвали очередной уловкой Белого дома, пытающегося всеми способами подтолкнуть конгресс к одобрению законопроекта о выделении денег Киеву.Украинские приоритеты Белого дома выглядят весьма странными даже с точки зрения американских конгрессменов. Более 21 млрд долларов требуется для обустройства и безопасности "прозрачной" пока американо-мексиканской границы. Пентагону не хватает 35 млрд долларов для разработки новой межконтинентальной ракеты шахтного базирования Sentinel, которая должна прийти на смену антикварной МБР Minuteman III. На разработку крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении (SLCM-N) на 2024 год со крипом выделили 260 млн долларов. Из-за бюджетных ограничений армия США в 2025 году на 18 процентов сократит закупку истребителей F-35.Пентагон десятилетиями изучает НЛО. Серьезная борьба с инопланетянами требует значительного финансирования и остается прибыльным "бизнесом" для сотрудников "инопланетного" департамента Минобороны США. Однако "украинский проект" Вашингтона с космосом не монтируется. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом не заставит конгрессменов утвердить законопроект о зарубежной помощи (получатели 95 млрд долларов – Украина, Израиль, Тайвань).Секретные орбитыСуществуют ли вышеупомянутые космические угрозы в реальности? Вашингтон уверен, что Россия обладает множеством "вредоносных противоспутниковых возможностей". К ним причислены аппараты, способные "физически манипулировать другими спутниками или запускать снаряды по целям на орбите, а также наземные системы – ракетные, лазерные и радиоэлектронной борьбы".Командование Космических сил США ранее сообщило об испытаниях двух российских "спутников-инспекторов", которые следили за американским спутником-шпионом USA-245, активно маневрировали, могли приблизиться и вывести USA-245 из строя – "оружием направленной энергии" или "кинетической атакой". Весной 2020-го и осенью 2021-го специалистов Пентагона встревожили успешные испытания российской "противоспутниковой ракеты прямого подъема" наземного базирования.Американцы предполагают, что Россия обладает обширными дополнительными противоспутниковыми и другими космическими возможностями, которые остаются засекреченными. Известные наземные средства (лазерный комплекс "Пересвет" несет боевое дежурство с декабря 2018-го) позволяют поражать спутники противника на высотах до 1500 км над Землей. Существующая линейка надежных и эффективных противоспутниковых систем ВС РФ делает попросту нецелесообразным вывод ядерного оружия на орбиту. России незачем нарушать Договор о космосе 1967 года.С другой стороны, Пентагон открыто признает космос областью ведения боевых действий, США отказываются от заключения международного договора о запрете размещения оружия на орбите Земли. Не следует оставлять в тени космический арсенал и растущие противоспутниковые возможности Пентагона. Известно, что американцы в период с 2008 года до апреля 2022 года отрабатывали практическое уничтожение спутников ракетным оружием.И совершенно напрасно на брифингах в конгрессе не обсуждаются орбитальные миссии беспилотного космолета Boeing X-37B (в составе Космических сил США) продолжительностью до 908 суток. Boeing X-37B (стартовый вес – 5 тонн, полезная нагрузка – около 1000 кг) может нести в отсеке все что угодно. Включая ядерное оружие, которое так беспокоит американцев. По информации гендиректора российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова, Х-37 способен нести до шести ядерных боеголовок.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, аналитика, колумнисты, сша, вашингтон, украина, пентагон, нато, россия, обострение ситуации вокруг украины