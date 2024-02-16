https://sputnik-georgia.ru/20240216/286351005.html

У RAND Corporation созрел новый план, как победить Россию

У RAND Corporation созрел новый план, как победить Россию

Президент Путин в интервью Такеру Карлсону отметил, что Россия готова к переговорам о мире 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T21:42+0400

2024-02-16T21:42+0400

2024-02-16T21:42+0400

в мире

аналитика

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китай

сша

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нато

пентагон

колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

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Проблема в том, что контрагентами в них неизбежно выступят американцы, а они привыкли бесконечно лгать. Уже сейчас их аналитики сочиняют сложные схематозы, заранее оправдывая будущий обман. Об этом пишет колумнист РИА Новости.На самом деле переговоры куда больше нужны Вашингтону, чем Москве. У американских элит в ближайших планах противостояние с Китаем, а ресурсов и оружия никак не хватает на два полномасштабных конфликта. Так что же им делать с Украиной? Ответ попытались дать военные аналитики из RAND Corp — экспертного центра, обслуживающего Пентагон.Для начала — впечатляет размах планирования. Новый доклад RAND "На следующий день: послевоенная стратегия США в отношении России" описывает перспективу на десять лет — две полные пятилетки, то есть надеяться на быстрое завершение конфликта не стоит, говорят нам авторы.Мы в России понимаем это так, что если даже нам удастся выйти на какие-то договоренности, то Вашингтон все равно будет воспринимать происходящее как свою войну. А на войне, как известно, дозволено все — и любой договор можно считать просто военной хитростью. Что ж, спасибо за предупреждение. Мы и не сомневались, в общем-то.Характерно, что в этом варианте летальное оружие России поставляет Китай. Пропагандисты в погонах заранее создают предлог для последующей атаки Вашингтона на КНР: вы же поставляли русским оружие. Как не поставляли? Но вот же написано, что поставляли. RAND же врать не будет.В "хорошем" варианте Россия быстро проигрывает, Украина "возвращает" свои территории. Наступает "решительное прекращение огня".Отметим, что в случае победы России наступает "нерешительное прекращение огня". То есть Вашингтон все равно будет натравливать своих украинских прокси на новые убийства — в точности как это было после заключения Минских соглашений.Как бы ни закончился конфликт, у Вашингтона есть два варианта послевоенной политики — жесткий и менее жесткий.В первом варианте США не идут на переговоры по контролю за вооружениями, наращивают число и ассортимент ядерного оружия, нашпиговывают Европу своими системами ПРО и ракетами среднего радиуса действия, втаскивают Украину и Грузию в НАТО, сохраняют антироссийские санкции.Менее жесткий вариант подразумевает сплошные обещания: США "остаются открыты" к переговорам по нейтральному статусу Украины, по ядерным и обычным вооружениям, по ограничениям на ПРО и ракеты в Европе, а также к некоторому смягчению санкционной политики.В RAND считают, что жесткая политика в любом случае — победит Россия или проиграет — приведет к гонке ядерных и обычных вооружений. Особенно пугает аналитиков перспектива того, что участвовать в ней Россия и Китай будут совместно, обмениваясь технологиями, специалистами, ресурсами.К тому же жесткость американцев может напугать Францию и Германию, а без них альянс НАТО не имеет смысла.Вот тут-то собака и зарыта, как любил говорить Михаил Сергеевич. Вашингтону нужно срочно перебрасывать силы и средства из Европы на Китай, а украинский конфликт не дает это сделать. Его надо завершать и при этом умудриться не потерять лицо — сделать все, чтобы люди поверили, будто это Москва просит о перемирии.Но еще сложнее другое. США не могут атаковать Китай, пока дракона с севера поддерживает русский медведь. Это верный путь к поражению: совокупный арсенал двух стран, боевая мощь их армий, экономический потенциал — все это просто не оставляет американцам ни шанса.Значит, надо быть готовыми к тому, что США костьми лягут, чтобы разорвать наши отношения. Они уже, как видим, вбрасывают бредовые обвинения Китая в поставках России оружия.А чтобы ослабить дружественную Пекину Москву, американцам выгодно максимально затягивать конфликт на Украине. RAND с поразительной наглостью формулирует "менее жесткую политику" своих хозяев — там нет вообще ничего, кроме обещаний по типу "мы обещаем подумать над вашими озабоченностями и остаемся открыты к вашим предложениям, не звоните нам, мы сами вам перезвоним".Любое соглашение о прекращении огня в случае выполнения целей СВО заранее признается американцами "сомнительным". Что это, как не желание вновь лгать и обманывать? Жульничество чистой воды. В точности как с Минскими соглашениями, которые западники заключали, чтобы накачать Украину оружием, а потом сами же в этом признались.Хотелось бы остановить кровопролитный конфликт в Малороссии, конечно. Но как договариваться с этим жульем, их хозяевами?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

китай

сша

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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в мире, аналитика, россия, китай, сша, вашингтон, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины