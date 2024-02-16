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Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%
Банк России начал повышать ставку с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T16:37+0400
2024-02-16T16:37+0400
2024-02-16T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Совет директоров Банка России в пятницу, 16 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре, октябре и декабре добавили еще четыре – до 16% годовых."Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", – говорится в документе.В сообщении указывается, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году был выше, чем Банк России прогнозировал ранее. С учетом повышенного инфляционного давления это свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время.Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей, говорится в пресс-релизе Банка России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, экономика, центральный банк росси, ставка рефинансирования, инфляция
россия, новости, экономика, центральный банк росси, ставка рефинансирования, инфляция
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%
Банк России начал повышать ставку с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Совет директоров Банка России в пятницу, 16 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре, октябре и декабре добавили еще четыре – до 16% годовых.
Ключевая ставка
– минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
"Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", – говорится в документе.
В сообщении указывается, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
"Инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням III квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен", – считают в Центробанке.
Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году был выше, чем Банк России прогнозировал ранее. С учетом повышенного инфляционного давления это свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.
В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время.
Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей, говорится в пресс-релизе Банка России.