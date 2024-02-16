https://sputnik-georgia.ru/20240216/chto-stalo-prichinoy-smertonosnykh-opolzney-v-gruzii--zaklyuchenie-ekspertov-286358764.html

Что стало причиной смертоносных оползней в Грузии – заключение экспертов

Что стало причиной смертоносных оползней в Грузии – заключение экспертов

Жертвами последствий схода оползней в Грузии в последнее время стали десятки человек 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T18:40+0400

2024-02-16T18:40+0400

2024-02-16T18:40+0400

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оползень в шови

аджария

общество

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии является климатическое изменение, говорится в окончательном заключении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. В Грузии участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, спустя месяц по той же причине погибли три человека. А 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия представил окончательное заключение специалистов Национального агентства окружающей среды по поводу стихийных бедствий, обрушившихся на страну в течение последнего года. Трагедия в ШовиПо словам Шамугия, заранее прогнозировать быстро развивающиеся стихийные процессы очень сложно и чаще всего невозможно. Шамугия отметил, что после трагических событий в Шови в кратчайшие сроки на место происшествия приехали шесть групп геологов и гидрологов. Они не только визуально осмотрели территорию, но и осуществили мониторинг с помощью специальных инструментов. Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии осуществили экспедицию на ледник Буба и на месте изучили положение. На основе полученных данных была готова первичная оценка существующего положения. Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника Буба, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Параллельно сотрудники агентства оформили соглашение о сотрудничестве со швейцарской компанией Geotesti, которая имеет многолетний опыт работы в направлении оценки подобных стихийных событий. Компания изучила материалы, предоставленные агентством окружающей среды, и проверила их с помощью современных технологий. Швейцарские специалисты подтвердили ту информацию, которую получили их грузинские коллеги. Шамугия отметил, что в ущельях подобного типа практически невозможно капитально провести защитные мероприятия для предотвращения процессов подобного масштаба. На данном этапе лучшим выходом для защиты людей и инфраструктуры является пространственное планирование территории. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что из-за быстрого развития стихийного явления специальная система раннего оповещения не смогла бы предотвратить трагедию в Шови. Трагедия в ИмеретиЧто касается трагедии в регионе Имерети, то министр подчеркнул, что, несмотря на то, что в ежегодном информационном геологическом бюллетене Агентства окружающей среды Грузии территория села Нергеети попала в зону возможной активизации оползневых процессов, конкретно то место, где 7 февраля этого года развился смертоносный оползень, не был оценен экспертами. Оползень спровоцировали обильные осадки, которые выпали 5, 6 и 7 февраля (81 мм), а также интенсивное таяние снежного покрова на близлежащих склонах. В течение трех дней выпало 46% месячных осадков, что является очень высоким показателем для этого времени. Оползень полностью разрушил четыре жилых дома и унес жизни девяти человек. Выдана рекомендация эвакуировать семь семей, проживающих на прилегающем склоне. В остальных населенных районах продолжается мониторинг. Планы министерстваПо словам министра, в масштабах страны продолжится улучшение систем раннего оповещения возможных опасностей. Бюджет Национального агентства окружающей среды будет увеличен на 13 миллионов лари (около 5 миллионов долларов). Эти средства будут направлены на расширение и усиление сети современного мониторинга.К концу 2024 года в Грузии будут работать 245 гидрометеостанций наблюдения, что улучшит систему раннего оповещения, подчеркнул министр. В местах, где есть опасность возникновения наводнения, также появятся системы раннего оповещения. С помощью финской метеослужбы будет внедрена информационная система, цель которой – улучшить прогнозирование погоды и усовершенствовать систему раннего оповещения. Для улучшения мониторинга геологических процессов в 11 оползневых местах будут установлены системы современного мониторинга. На данный момент мониторинг идет в 18 местах, где идут активные оползневые процессы. К концу года это цифра увеличится до 29. Запланировано начать работы по обустройству систем оповещения о возможных селевых потоках в ущелье реки Дуруджи (регион Кахети). В 2024 году завершится изготовление карт природных опасностей разного типа. До конца весны с помощью современных спутниковых систем наблюдения итальянские эксперты оценят динамику оползней в течение последних десяти лет. По словам Шамугия, это даст возможность лучше обозначить опасные места в плане оползней и запланировать превентивные мероприятия.

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грузия, новости, шови, национальное агентство окружающей среды, отар шамугия , имерети, оползень в шови, аджария, общество