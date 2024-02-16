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Кандидат от Грузии представлен на Нобелевскую премию по литературе
Кандидат от Грузии представлен на Нобелевскую премию по литературе
Ака Морчиладзе – один из самых известных современных грузинских авторов 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T13:45+0400
2024-02-16T13:45+0400
2024-02-16T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Знаменитый грузинский писатель Ака Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) выдвинут в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе, говорится в сообщении Института грузинской литературы. Ака Морчиладзе был выдвинут большинством голосов ученого совета Института грузинской литературы имени Шота Руставели и профессоров гуманитарного факультета Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. Имена лауреатов Нобелевских премий 2024 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 7-14 октября. Известно, что 10 октября Шведская академия расскажет о своем выборе в области литературы.Ака Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) – автор многих романов и рассказов, пятикратный лауреат грузинской литературной премии "Саба". По произведениям и сценариям Морчиладзе сняты популярные грузинские фильмы. Автор часто создает произведения в детективном жанре. Однако параллельно с экспериментами в жанре исторического детектива он пишет и романы о современности. В них речь идет уже совсем о другом: о новом типе отношений в обществе, об элитаризме, снобизме и тинейджерах. В книгах Морчиладзе можно часто встретить стилизацию современной манеры разговора грузинского общества, а также арго и жаргоны современной разговорной речи Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, аки морчиладзе, нобелевская премия
новости, грузия, культура, аки морчиладзе, нобелевская премия
Кандидат от Грузии представлен на Нобелевскую премию по литературе
13:45 16.02.2024 (обновлено: 13:52 16.02.2024)
Ака Морчиладзе – один из самых известных современных грузинских авторов
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Знаменитый грузинский писатель Ака Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) выдвинут в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе, говорится в сообщении Института грузинской литературы.
Ака Морчиладзе был выдвинут большинством голосов ученого совета Института грузинской литературы имени Шота Руставели и профессоров гуманитарного факультета Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили.
Имена лауреатов Нобелевских премий 2024 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 7-14 октября. Известно, что 10 октября Шведская академия расскажет о своем выборе в области литературы.
Ака Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) – автор многих романов и рассказов, пятикратный лауреат грузинской литературной премии "Саба". По произведениям и сценариям Морчиладзе сняты популярные грузинские фильмы. Автор часто создает произведения в детективном жанре. Однако параллельно с экспериментами в жанре исторического детектива он пишет и романы о современности. В них речь идет уже совсем о другом: о новом типе отношений в обществе, об элитаризме, снобизме и тинейджерах.
В книгах Морчиладзе можно часто встретить стилизацию современной манеры разговора грузинского общества, а также арго и жаргоны современной разговорной речи Грузии.