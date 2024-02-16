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Категорически с Гоблином: удар ВСУ по Белгороду, Эквадор без денег из России, Киев без ПВО
Категорически с Гоблином: удар ВСУ по Белгороду, Эквадор без денег из России, Киев без ПВО
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T11:48+0400
2024-02-16T11:48+0400
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Зачем Киев в очередной раз ударил по мирным жителям Белгорода и как можно ответить на это не только Украине, но и тем, кто поставляет ей оружие? Ждет ли Украину косовский сценарий и для чего Запад открыто говорит о том, что жизни украинцев для него не имеют значения? Почему переизбрание Джо Байдена выгоднее для России, чем возвращение в Белый дом Трампа? Как британские режиссеры оскверняют память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!
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мультимедиа, видео, видео, в мире, аналитика, киев, украина, джо байден, эквадор
мультимедиа, видео, видео, в мире, аналитика, киев, украина, джо байден, эквадор
Категорически с Гоблином: удар ВСУ по Белгороду, Эквадор без денег из России, Киев без ПВО
11:48 16.02.2024 (обновлено: 11:59 16.02.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
Зачем Киев в очередной раз ударил по мирным жителям Белгорода и как можно ответить на это не только Украине, но и тем, кто поставляет ей оружие? Ждет ли Украину косовский сценарий и для чего Запад открыто говорит о том, что жизни украинцев для него не имеют значения?
Почему переизбрание Джо Байдена выгоднее для России, чем возвращение в Белый дом Трампа? Как британские режиссеры оскверняют память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны?
Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!