https://sputnik-georgia.ru/20240216/kategoricheski-s-goblinom-udar-vsu-po-belgorodu-ekvador-bez-deneg-iz-rossii-kiev-bez-pvo-286346218.html

Категорически с Гоблином: удар ВСУ по Белгороду, Эквадор без денег из России, Киев без ПВО

Категорически с Гоблином: удар ВСУ по Белгороду, Эквадор без денег из России, Киев без ПВО

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T11:48+0400

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Зачем Киев в очередной раз ударил по мирным жителям Белгорода и как можно ответить на это не только Украине, но и тем, кто поставляет ей оружие? Ждет ли Украину косовский сценарий и для чего Запад открыто говорит о том, что жизни украинцев для него не имеют значения? Почему переизбрание Джо Байдена выгоднее для России, чем возвращение в Белый дом Трампа? Как британские режиссеры оскверняют память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео, в мире, аналитика, киев, украина, джо байден, эквадор