https://sputnik-georgia.ru/20240216/kogda-otmechayut-vselenskuyu-subbotu-2024-tserkovnyy-kalendar-286362149.html

Когда отмечают Вселенскую субботу 2024? Церковный календарь

Когда отмечают Вселенскую субботу 2024? Церковный календарь

Вселенскую мясопустную родительскую субботу по церковному календарю отмечают ежегодно за неделю до начала Великого поста 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T20:49+0400

2024-02-16T20:49+0400

2024-02-16T20:49+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23762/49/237624934_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_912f1cb4b5a944e434ba1ed0cf6776c9.jpg

В мясопустную родительскую субботу в церквях проводят вселенские панихиды и поминают всех умерших, чтобы отпустить им грехи и даровать вечную жизнь. Когда отмечают Вселенскую мясопустную родительскую субботу в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия. Когда Вселенская суббота? Великий пост – самый продолжительный и строгий в 2024-м, по церковному календарю начнется 18 марта. Соответственно, мясопустная родительская суббота, или Вселенский день поминовения, в 2024 году начнется 9 марта. В церковных хрониках Вселенская мясопустная родительская суббота – одна из самых древних, ее упоминают еще в V веке, правда, есть свидетельства и более раннего празднования. Вселенскую субботу называют "мясопустной", потому что воскресенье, которое следует за ней, называют "мясопустной неделей". В этот день перед Великим постом в последний раз разрешается мясная пища. Мясопустная по церковному календарю – первая родительская суббота в году, когда особо поминают умерших христиан в православных церквях. В церковном календаре семь родительских суббот – из них две Вселенские. Во Вселенский день поминовения молятся особенно за тех, кто умер внезапно в чужой стране – в море, в горах, от голода, инфекционных болезней, в сражении или во время стихийных бедствий, над кем не совершали погребального обряда. Церковь совершать вселенское общее поминание установила на основе апостольского учения, чтобы ее молитв не лишился никто, даже после смерти. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников