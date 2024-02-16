Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240216/kogda-otmechayut-vselenskuyu-subbotu-2024-tserkovnyy-kalendar-286362149.html
Когда отмечают Вселенскую субботу 2024? Церковный календарь
Когда отмечают Вселенскую субботу 2024? Церковный календарь
Вселенскую мясопустную родительскую субботу по церковному календарю отмечают ежегодно за неделю до начала Великого поста 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T20:49+0400
2024-02-16T20:49+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23762/49/237624934_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_912f1cb4b5a944e434ba1ed0cf6776c9.jpg
В мясопустную родительскую субботу в церквях проводят вселенские панихиды и поминают всех умерших, чтобы отпустить им грехи и даровать вечную жизнь. Когда отмечают Вселенскую мясопустную родительскую субботу в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия. Когда Вселенская суббота? Великий пост – самый продолжительный и строгий в 2024-м, по церковному календарю начнется 18 марта. Соответственно, мясопустная родительская суббота, или Вселенский день поминовения, в 2024 году начнется 9 марта. В церковных хрониках Вселенская мясопустная родительская суббота – одна из самых древних, ее упоминают еще в V веке, правда, есть свидетельства и более раннего празднования. Вселенскую субботу называют "мясопустной", потому что воскресенье, которое следует за ней, называют "мясопустной неделей". В этот день перед Великим постом в последний раз разрешается мясная пища. Мясопустная по церковному календарю – первая родительская суббота в году, когда особо поминают умерших христиан в православных церквях. В церковном календаре семь родительских суббот – из них две Вселенские. Во Вселенский день поминовения молятся особенно за тех, кто умер внезапно в чужой стране – в море, в горах, от голода, инфекционных болезней, в сражении или во время стихийных бедствий, над кем не совершали погребального обряда. Церковь совершать вселенское общее поминание установила на основе апостольского учения, чтобы ее молитв не лишился никто, даже после смерти. Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23762/49/237624934_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_61b759a6b3cecc6a24ad32c44cb30063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

Когда отмечают Вселенскую субботу 2024? Церковный календарь

20:49 16.02.2024
© photo: Sputnik / StringerСабурталинское кладбище в грузинской столице
Сабурталинское кладбище в грузинской столице - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Вселенскую мясопустную родительскую субботу по церковному календарю отмечают ежегодно за неделю до начала Великого поста
В мясопустную родительскую субботу в церквях проводят вселенские панихиды и поминают всех умерших, чтобы отпустить им грехи и даровать вечную жизнь.
Когда отмечают Вселенскую мясопустную родительскую субботу в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия.

Когда Вселенская суббота?

Великий пост – самый продолжительный и строгий в 2024-м, по церковному календарю начнется 18 марта. Соответственно, мясопустная родительская суббота, или Вселенский день поминовения, в 2024 году начнется 9 марта.
В церковных хрониках Вселенская мясопустная родительская суббота – одна из самых древних, ее упоминают еще в V веке, правда, есть свидетельства и более раннего празднования.
Вселенскую субботу называют "мясопустной", потому что воскресенье, которое следует за ней, называют "мясопустной неделей". В этот день перед Великим постом в последний раз разрешается мясная пища.
Мясопустная по церковному календарю – первая родительская суббота в году, когда особо поминают умерших христиан в православных церквях. В церковном календаре семь родительских суббот – из них две Вселенские.
Во Вселенский день поминовения молятся особенно за тех, кто умер внезапно в чужой стране – в море, в горах, от голода, инфекционных болезней, в сражении или во время стихийных бедствий, над кем не совершали погребального обряда.
Церковь совершать вселенское общее поминание установила на основе апостольского учения, чтобы ее молитв не лишился никто, даже после смерти.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0