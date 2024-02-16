Лимит жестов доброй воли к Западу исчерпан – Лавров

"Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент (РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону – ред.) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке", – заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".