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Лимит жестов доброй воли к Западу исчерпан – Лавров
Лимит жестов доброй воли к Западу исчерпан – Лавров
Западные страны не ответили взаимностью на "добрые дела" России, отметил глава МИД 16.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Лимит "жестов доброй воли" российской власти в контексте восстановления отношений с Западом исчерпан, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что западные страны не ответили взаимностью на "добрые дела" РФ. Конференция проходит в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, москва, сергей лавров, владимир путин, россия сегодня, обострение ситуации вокруг украины
Лимит жестов доброй воли к Западу исчерпан – Лавров
13:10 16.02.2024 (обновлено: 13:47 16.02.2024)
Западные страны не ответили взаимностью на "добрые дела" России, отметил глава МИД
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Лимит "жестов доброй воли" российской власти в контексте восстановления отношений с Западом исчерпан, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что западные страны не ответили взаимностью на "добрые дела" РФ.
"Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент (РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону – ред.) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке", – заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".
Конференция проходит в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня".