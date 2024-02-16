https://sputnik-georgia.ru/20240216/liven-sneg-tuman--pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-286357506.html

Ливень, снег, туман – погода в Грузии ухудшится

Ливень, снег, туман – погода в Грузии ухудшится

На маленьких речках ожидаются паводки, а в горных местах – оползни и селевые потоки 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T18:16+0400

2024-02-16T18:16+0400

2024-02-16T18:16+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии с конца 17 февраля до второй половины 19 февраля, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Западной Грузии ожидается дождь, в некоторых местах – ливень, в высокогорье – снег и туман. В горных регионах из-за таяния снега, вызванного высокой температуры воздуха, ожидаемые ливни в реках Западной Грузии могут значительно увеличить уровень воды. На маленьких речках ожидаются паводки, а в горных местах – оползни и селевые потоки. В некоторых местах Восточной Грузии ожидаются осадки в основном в виде снега.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии