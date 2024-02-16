https://sputnik-georgia.ru/20240216/mashina-sletela-v-kuru-v-tsentre-tbilisi-spasateli-obnaruzhili-telo-voditelya-286344692.html
Машина слетела в Куру в центре Тбилиси: спасатели обнаружили тело водителя
Машина слетела в Куру в центре Тбилиси: спасатели обнаружили тело водителя
Автомобиль марки Toyota протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в Куру 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T10:04+0400
2024-02-16T10:04+0400
2024-02-16T11:23+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/10/286342271_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b404cb202e1e027f1a1d10043f4f0a0.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Спасатели извлекли легковой автомобиль и тело водителя из реки в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави-2". ДТП произошло накануне ночью. Автомобиль марки Toyota протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в Куру (Мтквари). Поисково-спасательные работы с участием водолазов начались сразу после происшествия. Тело водителя удалось обнаружить после четырех часов поисков. Его доставили в бюро экспертизы. Что стало причиной ДТП, пока не известно. Следов заноса, по предварительной информации, нет. Очевидцы рассказали, что машина ехала с площади Роз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/10/286342271_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_7b9e95b4124f148a5e9f552b26155d15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Машина слетела в Куру в центре Тбилиси: спасатели обнаружили тело водителя
10:04 16.02.2024 (обновлено: 11:23 16.02.2024)
Автомобиль марки Toyota протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в Куру
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik.
Спасатели извлекли легковой автомобиль и тело водителя из реки в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
ДТП произошло накануне ночью. Автомобиль марки Toyota протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в Куру (Мтквари). Поисково-спасательные работы с участием водолазов начались сразу после происшествия.
Тело водителя удалось обнаружить после четырех часов поисков. Его доставили в бюро экспертизы.
Что стало причиной ДТП, пока не известно. Следов заноса, по предварительной информации, нет.
Очевидцы рассказали, что машина ехала с площади Роз.