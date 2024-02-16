https://sputnik-georgia.ru/20240216/mashina-sletela-v-kuru-v-tsentre-tbilisi-spasateli-obnaruzhili-telo-voditelya-286344692.html

Машина слетела в Куру в центре Тбилиси: спасатели обнаружили тело водителя

Машина слетела в Куру в центре Тбилиси: спасатели обнаружили тело водителя

Автомобиль марки Toyota протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в Куру 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T10:04+0400

2024-02-16T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Спасатели извлекли легковой автомобиль и тело водителя из реки в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави-2". ДТП произошло накануне ночью. Автомобиль марки Toyota протаранил ограждение на Метехском мосту и упал в Куру (Мтквари). Поисково-спасательные работы с участием водолазов начались сразу после происшествия. Тело водителя удалось обнаружить после четырех часов поисков. Его доставили в бюро экспертизы. Что стало причиной ДТП, пока не известно. Следов заноса, по предварительной информации, нет. Очевидцы рассказали, что машина ехала с площади Роз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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