https://sputnik-georgia.ru/20240216/mashina-upala-v-reku-s-mosta-v-tsentre-tbilisi---video-s-mesta-chp-286345093.html

Машина упала в реку с моста в центре Тбилиси – видео с места ЧП

Машина упала в реку с моста в центре Тбилиси – видео с места ЧП

В центре Тбилиси машина упала в реку Кура с Метехского моста, пробив ограждение. Автомобиль полностью затонул, к его поискам были привлечены водолазы. 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T10:48+0400

2024-02-16T10:48+0400

2024-02-16T10:55+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

происшествия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/10/286344923_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_869720cfc438be0d0aec6869fb194a1f.jpg

Спасательная операция велась ночью несколько часов, машину нашли и подняли на поверхность. В автомобиле было обнаружено тело погибшего водителя, причины случившегося выясняются.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, тбилиси, видео