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Машина упала в реку с моста в центре Тбилиси – видео с места ЧП
Машина упала в реку с моста в центре Тбилиси – видео с места ЧП
В центре Тбилиси машина упала в реку Кура с Метехского моста, пробив ограждение. Автомобиль полностью затонул, к его поискам были привлечены водолазы. 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T10:48+0400
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Спасательная операция велась ночью несколько часов, машину нашли и подняли на поверхность. В автомобиле было обнаружено тело погибшего водителя, причины случившегося выясняются.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, тбилиси, видео
Машина упала в реку с моста в центре Тбилиси – видео с места ЧП
10:48 16.02.2024 (обновлено: 10:55 16.02.2024)
В центре Тбилиси машина упала в реку Кура с Метехского моста, пробив ограждение. Автомобиль полностью затонул, к его поискам были привлечены водолазы.
Спасательная операция велась ночью несколько часов, машину нашли и подняли на поверхность. В автомобиле было обнаружено тело погибшего водителя, причины случившегося выясняются.