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Нацбанк Грузии смягчил требования по вкладам граждан России в банках

Нацбанк Грузии смягчил требования по вкладам граждан России в банках

Регулятор рекомендовал коммерческим банкам проводить регулярный анализ счетов граждан иностранных государств 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T23:27+0400

2024-02-16T23:27+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Комитет по финансовой стабильности Нацбанка Грузии смягчил требования для граждан России и понизил с 80 до 40% долю их вкладов в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно. Об этом говорится в сообщении Нацбанка страны. Уровень ликвидности для вкладов россиян в 80% был установлен Нацбанком Грузии в мае 2023 года. Тогда регулятор сослался на неопределенность по срокам сохранения вкладов россиянами в местных банках. До этого решения грузинские банки были обязаны размещать не менее 80% вкладов россиян исключительно в ликвидных активах и имели возможность направлять в иные активы не более 20% от депозита, что ограничивало возможность банков финансировать за счет депозитов граждан России иные кредитные активности. Регулятор отмечает, что после того, как ставка оттока для россиян с сентября прошлого года была повышена до 80%, объем счетов россиян стабилизировался, а их доля в общих депозитах банков сократилась. Также регулятор рекомендовал банкам проводить регулярный анализ счетов граждан иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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