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Нацбанк Грузии смягчил требования по вкладам граждан России в банках
Нацбанк Грузии смягчил требования по вкладам граждан России в банках
Регулятор рекомендовал коммерческим банкам проводить регулярный анализ счетов граждан иностранных государств 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T23:27+0400
2024-02-16T23:27+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Комитет по финансовой стабильности Нацбанка Грузии смягчил требования для граждан России и понизил с 80 до 40% долю их вкладов в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно. Об этом говорится в сообщении Нацбанка страны. Уровень ликвидности для вкладов россиян в 80% был установлен Нацбанком Грузии в мае 2023 года. Тогда регулятор сослался на неопределенность по срокам сохранения вкладов россиянами в местных банках. До этого решения грузинские банки были обязаны размещать не менее 80% вкладов россиян исключительно в ликвидных активах и имели возможность направлять в иные активы не более 20% от депозита, что ограничивало возможность банков финансировать за счет депозитов граждан России иные кредитные активности. Регулятор отмечает, что после того, как ставка оттока для россиян с сентября прошлого года была повышена до 80%, объем счетов россиян стабилизировался, а их доля в общих депозитах банков сократилась. Также регулятор рекомендовал банкам проводить регулярный анализ счетов граждан иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии смягчил требования по вкладам граждан России в банках
23:27 16.02.2024 (обновлено: 23:55 16.02.2024)
Регулятор рекомендовал коммерческим банкам проводить регулярный анализ счетов граждан иностранных государств
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Комитет по финансовой стабильности Нацбанка Грузии смягчил требования для граждан России и понизил с 80 до 40% долю их вкладов в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно. Об этом говорится в сообщении Нацбанка страны.
Уровень ликвидности для вкладов россиян в 80% был установлен Нацбанком Грузии в мае 2023 года. Тогда регулятор сослался на неопределенность по срокам сохранения вкладов россиянами в местных банках.
"По отдельным оценкам и с учетом геополитической обстановки, в среднесрочный период не ожидается существенного оттока со счетов. Соответственно, комитет финансовой стабильности принял решение установить для размещенных резидентами России депозитов в иностранной валюте требования ликвидности, равнозначные требованиям ликвидности к депозитам других нерезидентов (около 40%)", – говорится в сообщении.
До этого решения грузинские банки были обязаны размещать не менее 80% вкладов россиян исключительно в ликвидных активах и имели возможность направлять в иные активы не более 20% от депозита, что ограничивало возможность банков финансировать за счет депозитов граждан России иные кредитные активности.
Регулятор отмечает, что после того, как ставка оттока для россиян с сентября прошлого года была повышена до 80%, объем счетов россиян стабилизировался, а их доля в общих депозитах банков сократилась.
"Основную часть этого ресурса банки хранят в ликвидных активах, и не происходит замена долгосрочных стабильных обязательств", – уточнил Нацбанк.
Также регулятор рекомендовал банкам проводить регулярный анализ счетов граждан иностранных государств.