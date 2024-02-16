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Объем денежных переводов в Грузию упал в январе – данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию упал в январе – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь 2024 года лидером по-прежнему является Россия 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T09:01+0400
2024-02-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2024 года снизились на 40,8% по сравнению с январем 2023 года и составили 263,4 миллиона долларов.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером является Россия.В январе из России перечислено 67,6 миллиона долларов – 25,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2024 года поступило денежных переводов на 74,7% меньше, чем за тот же период 2023 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ январе из Грузии за границу перевели 25,9 миллиона долларов, что на 1,5% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии
Объем денежных переводов в Грузию упал в январе – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь 2024 года лидером по-прежнему является Россия
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2024 года снизились на 40,8% по сравнению с январем 2023 года и составили 263,4 миллиона долларов.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
67,6
-74,7
Италия
44,2
2,2
США
38,0
32,9
Греция
18,5
2,2
Германия
16,2
13,5
В январе из России перечислено 67,6 миллиона долларов – 25,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2024 года поступило денежных переводов на 74,7% меньше, чем за тот же период 2023 года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В январе из Грузии за границу перевели 25,9 миллиона долларов, что на 1,5% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.