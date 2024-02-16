https://sputnik-georgia.ru/20240216/obem-denezhnykh-perevodov-v-gruziyu-upal-v-yanvare--dannye-natsbanka--286343463.html

Объем денежных переводов в Грузию упал в январе – данные Нацбанка

Объем денежных переводов в Грузию упал в январе – данные Нацбанка

По объему денежных переводов в Грузию за январь 2024 года лидером по-прежнему является Россия 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T09:01+0400

2024-02-16T09:01+0400

2024-02-16T09:01+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2024 года снизились на 40,8% по сравнению с январем 2023 года и составили 263,4 миллиона долларов.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером является Россия.В январе из России перечислено 67,6 миллиона долларов – 25,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2024 года поступило денежных переводов на 74,7% меньше, чем за тот же период 2023 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ январе из Грузии за границу перевели 25,9 миллиона долларов, что на 1,5% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии