https://sputnik-georgia.ru/20240216/oppozitsioner-mozhet-vozglavit-komissiyu-po-pomilovaniyu-pri-prezidente-gruzii-286355159.html

Оппозиционер может возглавить комиссию по помилованию при президенте Грузии?

Оппозиционер может возглавить комиссию по помилованию при президенте Грузии?

Сама Беселия на данном этапе не подтверждает информацию о ее возможном назначении 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T17:07+0400

2024-02-16T17:07+0400

2024-02-16T17:07+0400

политика

новости

грузия

эка беселия

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

высший совет юстиции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/12/250386874_0:147:2401:1497_1920x0_80_0_0_08501cf9b5754bda85acae912fe68d6e.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Саломе Зурабишвили планирует восстановить Государственную комиссию по помилованию при президенте Грузии и назначить ее председателем лидера оппозиционной партии "За справедливость" Эку Беселия, сообщают грузинские СМИ. В 2019 году Зурабишвили изменила правила помилования, согласно которым дела осужденных вместо комиссии по помилованию должна рассматривать соответствующая служба президентской администрации. Сама Беселия на данном этапе не подтверждает информацию о ее возможном назначении на пост главы комиссии. Беселия покинула парламентское большинство и "Грузинскую мечту" на фоне судебного скандала. Ее отношения с коллегами по партии в конец испортились в декабре 2018 года после того, как Высший совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда Грузии. В этом списке оказались судьи, которые при власти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили принимали скандальные решения по делам представителей на то время оппозиционной "Грузинской мечты", а также те, кого в последнее время обвиняли в "клановом управлении" судом. Несмотря на то, что Высший совет юстиции отозвал список, а парламентское большинство решило разработать четкие критерии отбора судей, убедить Беселия в благих намерениях уже никому не удалось. Она начала свою политическую игру. В феврале 2019 года Беселия инициировала приостановку до конца 2025 года процесса бессрочного назначения судей в городские, районные и апелляционные суды, а когда законопроект провалился, покинула правящую партию. Примечательно, что Беселия стояла у истоков создания "Грузинской мечты". Вслед за Беселия ряды большинства и "Грузинской мечты" покинули Гедеван Попхадзе, Леван Гогичаишвили, Звиад Квачантирадзе, Бека Нацвлишвили, Гия Жоржолиани, Мириан Циклаури, Коба Нарчемашвили и Леван Коберидзе. В результате "Грузинская мечта" лишилась конституционного большинства. Помилование Помилование – прерогатива президента. Решение принимается на основании данных, запрошенных администрацией по конкретному осужденному. После помилования с осужденного снимается судимость. Помилование не касается лиц, приговоренных к бессрочному заключению и отбывших менее 15 лет, приговоренных за несколько преступлений и отбывших менее половины срока, приговоренных за тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывших менее 2/3 срока, приговоренных к менее чем пяти годам лишения свободы и отбывших менее четверти срока, совершивших преступление повторно, и осужденных, которым не вынесли окончательный приговор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

политика, новости, грузия, эка беселия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, высший совет юстиции