https://sputnik-georgia.ru/20240216/primety-na-nikolin-den-2024-chto-nelzya-delat-17-fevralya-286350331.html

Приметы на Николин день 2024: что нельзя делать 17 февраля?

Приметы на Николин день 2024: что нельзя делать 17 февраля?

Православная церковь 17 февраля поминает игумена Студийского – преподобного Николая исповедника, жившего в IX веке, который обладал даром исцелять разные... 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T15:51+0400

2024-02-16T15:51+0400

2024-02-16T15:51+0400

справки

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В народе 17 февраля называют Николин день, "Никольские морозы", "Никола Студеный" или "Николай морозный", с этим днем связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Николин день, какие народные приметы связаны с 17 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя женщинам в Николин день лениться – можно привлечь несчастья в свою семейную жизнь. Посему хозяйки 17 февраля старались максимум внимания уделить работе по дому и уходу за домашними животными. Нельзя в Николин день надевать яркую одежду, особенно красного цвета – по приметам можно столкнуться с неприкрытой агрессией как со стороны людей, так и животных. В Николин день нельзя бриться, стричься, а также мыться, особенно в бане – это плохая примета, смывающая здоровье и сокращающая жизнь. По народным приметам 17 февраля нельзя ходить в лес, чтобы избежать проблем, так как в это время в лесу проходят звериные свадьбы. Нельзя в Николин день отправляться в дорогу или путешествовать – велика вероятность несчастных случаев. Народные приметы Много примет на Николин день связано и с погодой. Например, предстоит снегопад и метель, если 17 февраля туман низко стелется, а еловые ветки к земле сгибаются. Потеплеет, если лиственный лес чернеет, а если ветки ледяных узоров на стекле поднимаются вверх – это примета, что ударят сильные морозы. Сильные морозы предсказывает и вой собак или волков недалеко от дома, а если мыши начинают бегать по снегу – это верная примета, что ожидается потепление. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки