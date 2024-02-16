https://sputnik-georgia.ru/20240216/putin-poblagodaril-ushedshie-iz-rossii-zapadnye-kompanii-286363629.html

Путин поблагодарил ушедшие из России западные компании

Путин поблагодарил ушедшие из России западные компании

Благодаря санкциям Запада промышленность России стала масштабироваться, развитие идет в самых разных направлениях, заявил президент РФ 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T22:36+0400

2024-02-16T22:36+0400

2024-02-16T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. Он отметил, что благодаря санкциям Запада промышленность России стала масштабироваться, развитие идет в самых разных направлениях."Если бы не было ограничений, которые наши квазипартнеры ввели против России, против российской промышленности, то, наверное бы, говорю, не было и такого количества заказов", – сказал президент.Путин также отметил, что предприятия РФ получили больше возможностей с уходом западных брендов с рынка. Это подтолкнуло их "не жадничать" и активнее вкладываться в свое развитие и подготовку кадров, добавил российский лидер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, экономика, владимир путин, челябинск, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины