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Путин поблагодарил ушедшие из России западные компании
Путин поблагодарил ушедшие из России западные компании
Благодаря санкциям Запада промышленность России стала масштабироваться, развитие идет в самых разных направлениях, заявил президент РФ 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T22:36+0400
2024-02-16T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. Он отметил, что благодаря санкциям Запада промышленность России стала масштабироваться, развитие идет в самых разных направлениях."Если бы не было ограничений, которые наши квазипартнеры ввели против России, против российской промышленности, то, наверное бы, говорю, не было и такого количества заказов", – сказал президент.Путин также отметил, что предприятия РФ получили больше возможностей с уходом западных брендов с рынка. Это подтолкнуло их "не жадничать" и активнее вкладываться в свое развитие и подготовку кадров, добавил российский лидер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, экономика, владимир путин, челябинск, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, экономика, владимир путин, челябинск, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины

Путин поблагодарил ушедшие из России западные компании

22:36 16.02.2024 (обновлено: 22:58 16.02.2024)
© photo: Sputnik / Alexander Kazakov/Pool / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2024
© photo: Sputnik / Alexander Kazakov/Pool
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Благодаря санкциям Запада промышленность России стала масштабироваться, развитие идет в самых разных направлениях, заявил президент РФ
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске.

"Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства, и так далее, и так далее. Но наши люди подхватывают в мгновение и дальше идут", – сказал Путин.

Он отметил, что благодаря санкциям Запада промышленность России стала масштабироваться, развитие идет в самых разных направлениях.
"Если бы не было ограничений, которые наши квазипартнеры ввели против России, против российской промышленности, то, наверное бы, говорю, не было и такого количества заказов", – сказал президент.
Путин также отметил, что предприятия РФ получили больше возможностей с уходом западных брендов с рынка. Это подтолкнуло их "не жадничать" и активнее вкладываться в свое развитие и подготовку кадров, добавил российский лидер.
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