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Ситуация на дорогах Грузии: где восстановлено движение
Ситуация на дорогах Грузии: где восстановлено движение
Синоптики в течение ближайших дней прогнозируют ухудшение погоды 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T11:11+0400
2024-02-16T11:11+0400
2024-02-16T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери – Зудали восстановлено для всех видов автотранспорта после проведенных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 22 км участка данной автомобильной дороги. Интенсивные осадки вызвали оползни на данной территории – 15 февраля здесь сошла масса земли и скалы. По этой причине передвижение всех видов автотранспорта было запрещено. К этому времени территорию очистили от сошедшей массы и движение полностью восстановлено. Синоптики в течение ближайших дней прогнозируют ухудшение погоды – осадки и резкое понижение температуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, сачхере, департамент автомобильных дорог
грузия, погода, новости, сачхере, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии: где восстановлено движение
Синоптики в течение ближайших дней прогнозируют ухудшение погоды
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери – Зудали восстановлено для всех видов автотранспорта после проведенных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 22 км участка данной автомобильной дороги.
Интенсивные осадки вызвали оползни на данной территории – 15 февраля здесь сошла масса земли и скалы. По этой причине передвижение всех видов автотранспорта было запрещено. К этому времени территорию очистили от сошедшей массы и движение полностью восстановлено.
Синоптики в течение ближайших дней прогнозируют ухудшение погоды – осадки и резкое понижение температуры.