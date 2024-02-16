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Тбилиси в топ-10 городов будущего Европы

Тбилиси в топ-10 городов будущего Европы

Тбилиси попал в топ-10 в категориях "Эффективность расходов" и "Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций" 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T12:48+0400

2024-02-16T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Тбилиси в двух категориях вошел в десятку лучших городов в рейтинге Европейских городов и регионов будущего 2024 по версии компании fDI Intelligence, входящей в группу Financial Times. fDi Intelligence предоставляет наиболее полный в мире спектр услуг, связанных с прямыми иностранными инвестициями. fDi Intelligence уделяет основное внимание новостям о прямых иностранных инвестициях и углубленному анализу корпоративного инвестиционного климата во многих секторах. В категории "Эффективность расходов" Тбилиси наряду с ведущими городами мира занял шестое место. В эту категорию, помимо столицы Грузии, попали Анкара, София, Бухарест Киев, Стамбул, Варшава, Будапешт, Прага и Загреб. А в категории "Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций" Тбилиси занял девятое место. В топ-10 также попали Барселона, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид и другие города. Нужно отметить, что во время составления этого рейтинга авторы изучили 509 мест в масштабе Европы. Они оценивали города по шести критериям: экономический потенциал; человеческий капитал и образ жизни; эффективность расходов; коммуникации; благоприятная бизнес-среда; стратегия привлечения прямых иностранных инвестицийПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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