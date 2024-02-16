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Целующиеся скелеты, святой Байден и костюмированные выборы в Индонезии – юмор в фото
Целующиеся скелеты, святой Байден и костюмированные выборы в Индонезии – юмор в фото
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T16:28+0400
2024-02-16T16:28+0400
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, бухарест, индонезия, бразилия, джо байден
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, бухарест, индонезия, бразилия, джо байден
Целующиеся скелеты, святой Байден и костюмированные выборы в Индонезии – юмор в фото
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди смотрят на инсталляцию целующейся пары скелетов в Бухаресте.
Люди смотрят на инсталляцию целующейся пары скелетов в Бухаресте.
© AFP 2024 / Surya Putra
Сотрудники, одетые в костюмы ужасов, работают на избирательном участке во время президентских и парламентских выборов в Индонезии.
Сотрудники, одетые в костюмы ужасов, работают на избирательном участке во время президентских и парламентских выборов в Индонезии.
© AP Photo / Eraldo Peres
Карнавальное шествие в Бразилии.
Карнавальное шествие в Бразилии.
© AP Photo / Ariana Cubillos
Мужчина с ведром во время празднования карнавала в Каракасе.
Мужчина с ведром во время празднования карнавала в Каракасе.
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкУчастница из Альметьевского района на санях "Карета для Марфуши" во время заезда на фестивале креативных санок "SunnyФЕСТ" в Мамадыше.
Участница из Альметьевского района на санях "Карета для Марфуши" во время заезда на фестивале креативных санок "SunnyФЕСТ" в Мамадыше.
© photo: Sputnik / Ilya Timin / Перейти в фотобанк
Собака в костюме на международном зимнем фестивале "Гиперборея-2024" в Петрозаводске.
Собака в костюме на международном зимнем фестивале "Гиперборея-2024" в Петрозаводске.
© AP Photo / Andy Wong
Мужчина несет своего ребенка на плече во время второго дня празднования лунного Нового года в Пекине.
Мужчина несет своего ребенка на плече во время второго дня празднования лунного Нового года в Пекине.
© AFP 2024 / Richard A. Brooks
Юные спортсмены пытаются вытеснить с дохё японского борца Хакуохо во время занятия сумо.
Юные спортсмены пытаются вытеснить с дохё японского борца Хакуохо во время занятия сумо.
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti / Перейти в фотобанк
Международная выставка-форум "Россия".
Международная выставка-форум "Россия".
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден во время выступления в Кросс-холле Белого дома в Вашингтоне.
Президент Джо Байден во время выступления в Кросс-холле Белого дома в Вашингтоне.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Девочка в маске дракона идет в школу в Барселоне.
Девочка в маске дракона идет в школу в Барселоне.
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Собачка в костюме аллигатора во время парада-карнавала собак "Блокао" в Рио-де-Жанейро.
Собачка в костюме аллигатора во время парада-карнавала собак "Блокао" в Рио-де-Жанейро.