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Целующиеся скелеты, святой Байден и костюмированные выборы в Индонезии – юмор в фото
Целующиеся скелеты, святой Байден и костюмированные выборы в Индонезии – юмор в фото
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 16.02.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, бухарест, индонезия, бразилия, джо байден
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, бухарест, индонезия, бразилия, джо байден

Целующиеся скелеты, святой Байден и костюмированные выборы в Индонезии – юмор в фото

16:28 16.02.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Vadim Ghirda

Люди смотрят на инсталляцию целующейся пары скелетов в Бухаресте.

Люди смотрят на инсталляцию целующейся пары скелетов в Бухаресте. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Vadim Ghirda

Люди смотрят на инсталляцию целующейся пары скелетов в Бухаресте.

© AFP 2024 / Surya Putra

Сотрудники, одетые в костюмы ужасов, работают на избирательном участке во время президентских и парламентских выборов в Индонезии.

Сотрудники, одетые в костюмы ужасов, работают на избирательном участке во время президентских и парламентских выборов в Индонезии. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2024 / Surya Putra

Сотрудники, одетые в костюмы ужасов, работают на избирательном участке во время президентских и парламентских выборов в Индонезии.

© AP Photo / Eraldo Peres

Карнавальное шествие в Бразилии.

Карнавальное шествие в Бразилии. - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Eraldo Peres

Карнавальное шествие в Бразилии.

© AP Photo / Ariana Cubillos

Мужчина с ведром во время празднования карнавала в Каракасе.

Мужчина с ведром во время празднования карнавала в Каракасе. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Ariana Cubillos

Мужчина с ведром во время празднования карнавала в Каракасе.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкУчастница из Альметьевского района на санях "Карета для Марфуши" во время заезда на фестивале креативных санок "SunnyФЕСТ" в Мамадыше.
Участница из Альметьевского района на санях Карета для Марфуши во время заезда на фестивале креативных санок SunnyФЕСТ в Мамадыше - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Участница из Альметьевского района на санях "Карета для Марфуши" во время заезда на фестивале креативных санок "SunnyФЕСТ" в Мамадыше.
© photo: Sputnik / Ilya Timin / Перейти в фотобанк

Собака в костюме на международном зимнем фестивале "Гиперборея-2024" в Петрозаводске.

Собака в костюме на международном зимнем фестивале &quot;Гиперборея-2024&quot; в Петрозаводске. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Ilya Timin
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Собака в костюме на международном зимнем фестивале "Гиперборея-2024" в Петрозаводске.

© AP Photo / Andy Wong

Мужчина несет своего ребенка на плече во время второго дня празднования лунного Нового года в Пекине.

Мужчина несет своего ребенка на плече во время второго дня празднования лунного Нового года в Пекине. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Andy Wong

Мужчина несет своего ребенка на плече во время второго дня празднования лунного Нового года в Пекине.

© AFP 2024 / Richard A. Brooks

Юные спортсмены пытаются вытеснить с дохё японского борца Хакуохо во время занятия сумо.

Юные спортсмены пытаются вытеснить с дохё японского борца Хакуохо во время занятия сумо. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP 2024 / Richard A. Brooks

Юные спортсмены пытаются вытеснить с дохё японского борца Хакуохо во время занятия сумо.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti / Перейти в фотобанк

Международная выставка-форум "Россия".

Международная выставка-форум &quot;Россия&quot;. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti
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Международная выставка-форум "Россия".

© AP Photo / Andrew Harnik

Президент Джо Байден во время выступления в Кросс-холле Белого дома в Вашингтоне.

Президент Джо Байден во время выступления в Кросс-холле Белого дома в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Andrew Harnik

Президент Джо Байден во время выступления в Кросс-холле Белого дома в Вашингтоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Девочка в маске дракона идет в школу в Барселоне.

Девочка в маске дракона идет в школу в Барселоне. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Emilio Morenatti

Девочка в маске дракона идет в школу в Барселоне.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

Собачка в костюме аллигатора во время парада-карнавала собак "Блокао" в Рио-де-Жанейро.

Собачка в костюме аллигатора во время парада-карнавала собак &quot;Блокао&quot; в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Собачка в костюме аллигатора во время парада-карнавала собак "Блокао" в Рио-де-Жанейро.

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