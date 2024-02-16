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Умер Алексей Навальный*
Умер Алексей Навальный*
Причины смерти Алексея Навального* устанавливаются, сообщили в Федеральной службе исполнения 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T15:27+0400
2024-02-16T15:27+0400
2024-02-16T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН в пятницу. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются, отмечено в релизе. * Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, в мире, алексей навальный
Умер Алексей Навальный*
15:27 16.02.2024 (обновлено: 15:40 16.02.2024)
Причины смерти Алексея Навального* устанавливаются, сообщили в Федеральной службе исполнения
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik.
Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщает РИА Новости
со ссылкой на региональное управление ФСИН в пятницу.
"Шестнадцатого февраля этого года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный* А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", – сказано в релизе.
Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются, отмечено в релизе.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.