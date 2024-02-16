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Умер Алексей Навальный*

Умер Алексей Навальный*

Причины смерти Алексея Навального* устанавливаются, сообщили в Федеральной службе исполнения 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T15:27+0400

2024-02-16T15:27+0400

2024-02-16T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН в пятницу. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются, отмечено в релизе. * Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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