https://sputnik-georgia.ru/20240216/vvedenie-sanktsiy-protiv-rossii-chrevato-dlya-gruzii-spadom-ekonomiki--deputat-286357305.html

Введение санкций против России чревато для Грузии спадом экономики – депутат

Введение санкций против России чревато для Грузии спадом экономики – депутат

Грузия присоединилась к международным санкциям против России, но не вводила двусторонние 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T17:51+0400

2024-02-16T17:51+0400

2024-02-16T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Предвыборное обещание оппозиционной партии "Лело для Грузии" увеличить пенсии в Грузии до 1 тысячи лари не вяжется с их намерением ввести санкции против России, так как это вызовет спад грузинской экономики минимум на 10%, заявил депутат, член партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста. Пенсию получают 838,1 тысячи граждан.Кроме того, Мачарашвили назвал предвыборные обещание партии "Лело" предвыборным трюком.Между тем основатель TBC банка, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что не говорил о разрыве экономических связей с Россией. Ранее в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что предвыборное обещание "Лело" о росте пенсий является еще одним популистским заявлением и непонятно, как партия собирается выполнять обещание, заявляя о необходимости введения санкций против России.Россия занимает вторую строчку в списке основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2023 году составил 2,4 миллиарда долларов, что составляет 11,2% от общего торгового оборота Грузии. Экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%. Грузия и международные санкции В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, мамука хазарадзе, украина, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024 , грузино-российские отношения, россия, экономика