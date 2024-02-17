https://sputnik-georgia.ru/20240217/286357872.html

Европа в войне с Россией купила себе билет в один конец

Европа в войне с Россией купила себе билет в один конец

Всем придется рано и поздно смириться с тем, что Россия добьется выполнения тех задач, что были декларированы без нескольких дней два года назад 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T12:22+0400

2024-02-17T12:22+0400

2024-02-17T12:22+0400

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Семеро погибших в результате теракта ВСУ в Белгороде, среди них — маленький ребенок, девочка, которую звали Валентина. Валентина еще не научилась ходить, ей был всего годик, пишет колумнист РИА Новости. Обстрел собрал и кровавую жатву среди раненых — почти два десятка человек, и там тоже есть дети. Четверо детей. Белгород вновь обстрелян, и вновь мы недосчитались своих. По тому, с какой слепой жестокостью лупят украинские военные по мирным русским городам, понятно, что их дела на линии боевого столкновения идут с каждым днем и с каждым часом все хуже. Взятие нашими находившейся под контролем ВСУ Авдеевки, входящей в агломерацию Донецка, — уже вопрос не дней, а часов. Можно, конечно, назвать сдачу города и "тактическим", да почему нет, и "стратегическим" маневром тоже. Ход специальной военной операции изменить сегодня у тех, кто два года назад трубили о нашем "предопределенном" и, разумеется, тоже "стратегическом" поражении, а какой-то год назад отписывали в пользу ВСУ десятки миллиардов долларов и евро, чтобы "контрнаступление прошло успешно", не получилось. И ясно, что и не получится. Инициатива утрачена. И утрачена навсегда. Никакая переброска каких-то там "элитных подразделений", о которой стало известно за несколько часов до начала отхода украинских военных, не помогла. Как не помогла, да и не могла помочь, никакая западная техника, все эти "Брэдли" с "Цезарями", ну и "Леопардами" в придачу. Запад — эта коалиция из полусотни стран, эта НАТО, эта Америка и ее североатлантические сателлиты — не сумели справиться со всеми их деньгами и прочими мощностями с нашими. Военными. И с нашими тыловиками. Скорость, с которой наш тыл поставляет боеприпасы и все, что требуется на ЛБС, недостижима для ВПК любой из национальных экономик какой бы то ни было страны — члена НАТО, включая в том числе и давно небогоспасаемые Соединенные Штаты. Их военный бобик давно сдох, у него дергаются лишь лапки. И вот на этом фоне бегущих частей ВСУ из Авдеевки (интересно, это похоже на стремительную "эвакуацию" их главных кураторов из Кабула, которую мы наблюдали в прямом эфире?) украинский президент будет в очередной раз сегодня охмурять Эммануэля Макрона, а позднее — и федерального канцлера Германии. "Я прошу у него миллион", — и интонация будет наверняка схожая. Просто нужно заменить "миллион" на "миллиард" — и не отличишь ведь. Этот едва начавшийся год, эта стартующая сегодня Мюнхенская конференция "по безопасности", этот коллективный европейский Запад, желающий французского ядерного оружия, чтобы "обороняться от русской угрозы", эти бесконечные заседания и обсуждения с повесточкой в единственный вопрос — "как бы больше убить русских?" — на самом деле медленная агония. Она видна по лицам и по поведению тех, кто еще два года назад был намерен нас победить. На поле боя. Сегодня они сквозь зубы признают, что это — недостижимо, поэтому меняют целеполагание. Когда на карту ставится многовековое господство, иначе называемое гегемонизмом, уже не до шуток. Дело зашло слишком далеко как для американцев, так и для общеевропейцев, чтобы они могли быстро отскочить. Это не Афганистан, который, в общем, далеко. Это Россия, в которую они пытались залезть в очередной раз и, соответственно, получили сдачу. Сейчас можно кричать на всех перекрестках, что "готовы поделиться ядерными арсеналами", чтобы подсобить заединщикам по Евросоюзу, но и тут, скажем честно, инициатива утрачена. Всем придется рано и поздно смириться с тем, что Россия добьется выполнения тех задач, что были декларированы без нескольких дней два года назад. Поэтому, собственно, подписание документов "о гарантиях безопасности Украины", пленарки Мюнхенской конференции, вялая интрига с ассигнованием американской помощи Киеву — уже не имеют никакого значения. Ни тактического, ни стратегического. Европа, прозакладывавшись в казино, где крупье — американцы и где выигрыш — это покупка билета в один конец, еще не поняла, во что она ввязалась. Гео- и просто политика в североатлантическом понимании для нас сегодня не имеет никакого значения. Мы не проводим дипломатические маневры, а защищаем жизни. Увы, мы не уберегли маленькую Валентину. И если кто-то, живущий западнее Бреста, до сих пор не понял, зачем нужна специальная военная операция, придется повторить: чтобы дети, взрослые, да и вообще просто люди не гибли бы от обстрелов, только выйдя прогуляться.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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в мире, колумнисты, аналитика, европа, киев, эммануэль макрон, нато, россия, обострение ситуации вокруг украины