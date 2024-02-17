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Более тесные отношения Китая и Европы выгодны всему миру – глава МИД КНР

Более тесные отношения Китая и Европы выгодны всему миру – глава МИД КНР

Важно, чтобы Китай и Европа держались подальше от геополитических и идеологических отвлекающих факторов, отметил Ван И 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Более стабильные и тесные отношения между Китаем и Европой принесут пользу всему миру, заявил глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам министра, Китай и Европа должны осознавать ответственность, лежащую на их плечах. По словам главы МИД, очень важно, чтобы Китай и Европа держались подальше от геополитических и идеологических отвлекающих факторов, видели друг в друге партнеров, а не соперников, объединили усилия, чтобы внести положительную энергию в нестабильный мир. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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