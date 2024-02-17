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"Это безумие должно прекратиться" – французский политик о выделении Украине 3 млрд евро
"Это безумие должно прекратиться" – французский политик о выделении Украине 3 млрд евро
Выделение 3 миллиардов евро военной помощи запланировано в рамках соглашения о безопасности 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Решение президента Франции Эммануэля Макрона выделить три миллиарда евро Украине – это безумие, которое должно прекратиться, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Макрон ранее уточнил, что соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано на 10 лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году.По словам президента Франции, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, украина, франция, эммануэль макрон, нато, обострение ситуации вокруг украины, россия
"Это безумие должно прекратиться" – французский политик о выделении Украине 3 млрд евро
20:02 17.02.2024 (обновлено: 20:24 17.02.2024)
Выделение 3 миллиардов евро военной помощи запланировано в рамках соглашения о безопасности
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Решение президента Франции Эммануэля Макрона выделить три миллиарда евро Украине – это безумие, которое должно прекратиться, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Макрон ранее уточнил, что соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано на 10 лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году.
"Три миллиарда! Макрон только что объявил, что Франция выделит дополнительно 3 миллиарда Украине… Это безумие должно прекратиться!" – написал политик на своей странице в социальной сети Х.
По словам президента Франции, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины.
Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.