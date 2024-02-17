https://sputnik-georgia.ru/20240217/gibel-dvukh-peshekhodov-v-kutaisi--obvinyaemomu-predyavleno-obvinenie-286374022.html

Гибель двух пешеходов в Кутаиси – обвиняемому предъявлено обвинение

Гибель двух пешеходов в Кутаиси – обвиняемому предъявлено обвинение

Двое пешеходов погибли на месте ДТП 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T20:42+0400

2024-02-17T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения водителю автомобиля, сбившего двух пешеходов в городе Кутаиси (регион Имерети), говорится в сообщении ведомства. По данным прокуратуры, водитель 15 февраля 2024 года, нарушая правила дорожного движения, управлял своим автомобилем и врезался в двух пешеходов, один из которых упал под колеса другого автомобиля. Оба пострадавших погибли на месте.Водителю грозит от 6 до 10 лет лишения свободы за нарушение правил эксплуатации транспорта или безопасности движения, повлекшее смерть двух человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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