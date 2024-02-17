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Гражданин Грузии задержан за ложное сообщение о бомбе на борту рейса Кутаиси-Барселона
Гражданин Грузии задержан за ложное сообщение о бомбе на борту рейса Кутаиси-Барселона
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Задержан гражданин Грузии, который осуществил ложное сообщение о наличии взрывного устройства на борту авиарейса Кутаиси-Барселона... 17.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Задержан гражданин Грузии, который осуществил ложное сообщение о наличии взрывного устройства на борту авиарейса Кутаиси-Барселона, сообщили в Службе государственной безопасности Грузии. Самолет авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в Барселону 14 февраля в 12:45, вернулся в аэропорт спустя приблизительно семь минут после вылета из-за звонка в авиакомпанию о взрывном устройстве на борту. Все пассажиры были эвакуированы. Согласно данным СГБ, задержанный позвонил в головной офис авиакомпании Wizz Air в Венгрии не со своего мобильного телефона грузинского оператора сотовой связи и сообщил о взрывном устройстве на борту. Следствие ведется по статье "Ложное сообщение о терроризме", что карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет или от 6 до 9 лет.Кроме того, Служба государственной безопасности активно расследует различные ложные сообщения. На данный момент подсчитано, что большинство сообщений поступает из зарубежных стран. В результате были выявлены конкретные лица и группы как по всей стране, так и за ее пределами. Что касается ложных сообщений, Служба государственной безопасности приняла все соответствующие меры для выявления угроз и минимизации рисков.
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происшествия, грузия, новости, кутаиси
Гражданин Грузии задержан за ложное сообщение о бомбе на борту рейса Кутаиси-Барселона
11:03 17.02.2024 (обновлено: 11:23 17.02.2024)
Дополняется
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Задержан гражданин Грузии, который осуществил ложное сообщение о наличии взрывного устройства на борту авиарейса Кутаиси-Барселона, сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
Самолет авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в Барселону 14 февраля в 12:45, вернулся в аэропорт спустя приблизительно семь минут после вылета из-за звонка в авиакомпанию о взрывном устройстве на борту. Все пассажиры были эвакуированы.
Согласно данным СГБ, задержанный позвонил в головной офис авиакомпании Wizz Air в Венгрии не со своего мобильного телефона грузинского оператора сотовой связи и сообщил о взрывном устройстве на борту.
"В соответствии с полученным уведомлением рейс под номером W66417 Кутаиси-Барселона был возвращен в международный аэропорт Кутаиси, где Служба государственной безопасности совместно с министерством внутренних дел оперативно провела все необходимые и срочные специальные мероприятия, предусмотренные протоколом. На указанном рейсе не было обнаружено никаких взрывных устройств или веществ", – говорится в заявлении СГБ.
Следствие ведется по статье "Ложное сообщение о терроризме", что карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет или от 6 до 9 лет.
Кроме того, Служба государственной безопасности активно расследует различные ложные сообщения. На данный момент подсчитано, что большинство сообщений поступает из зарубежных стран. В результате были выявлены конкретные лица и группы как по всей стране, так и за ее пределами.
Что касается ложных сообщений, Служба государственной безопасности приняла все соответствующие меры для выявления угроз и минимизации рисков.