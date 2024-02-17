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Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" увидят в 30 кинотеатрах Италии
Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" увидят в 30 кинотеатрах Италии
Одну из главных ролей в фильме сыграл легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили, который умер 17 февраля 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" будет показан на экранах 30 кинотеатров в разных городах Италии, сообщили в Национальном центре кинематографии Грузии. Фильм в разных городах Италии с 8 февраля представляет сам режиссер и грузинские актеры из Америки – Цуца Капанадзе и Ирма Гачечиладзе. Появление "Четвертого Брайтона" в итальянском кинопрокате широко освещалось итальянскими СМИ. "Четвертый Брайтон" получил три главных приза на кинофестивале "Трайбека", а также фильм был кандидатом на "Оскар" от Грузии, как и дебютный фильм Когуашвили "Дни улиц" (Прогульщик), который многие критики считают началом современной грузинской новой волны, отмечено в статье. Примечательно, что одну из главных ролей в фильме сыграл легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили, который в возрасте 75 лет умер 17 февраля.В центре сюжета драмы Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако. Основная часть фильма снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии. "Четвертый Брайтон" достиг солидного успеха на международных фестивалях. Одни из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Картина была представлена на соискание кинопремии "Оскар" от Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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мировая культура, новости, грузия, леван когуашвили, сша, культура
мировая культура, новости, грузия, леван когуашвили, сша, культура

Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" увидят в 30 кинотеатрах Италии

16:47 17.02.2024 (обновлено: 17:21 17.02.2024)
© courtesy of Georgian National Film CenterФильм "Четвертый Брайтон"
Фильм Четвертый Брайтон - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2024
© courtesy of Georgian National Film Center
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Одну из главных ролей в фильме сыграл легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили, который умер 17 февраля
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" будет показан на экранах 30 кинотеатров в разных городах Италии, сообщили в Национальном центре кинематографии Грузии.
Фильм в разных городах Италии с 8 февраля представляет сам режиссер и грузинские актеры из Америки – Цуца Капанадзе и Ирма Гачечиладзе. Появление "Четвертого Брайтона" в итальянском кинопрокате широко освещалось итальянскими СМИ.

"Впечатляющий и в то же время трагикомический "Четвертый Брайтон" – это история, эмоционально рассказанная Когуашвили. Его источником вдохновения являются наши (итальянские) мастера неореализма Витторио Де Сика", – рассказывают о фильме в газете Corriere della Sera.

"Четвертый Брайтон" получил три главных приза на кинофестивале "Трайбека", а также фильм был кандидатом на "Оскар" от Грузии, как и дебютный фильм Когуашвили "Дни улиц" (Прогульщик), который многие критики считают началом современной грузинской новой волны, отмечено в статье.

"Аплодисменты компании Invisible Carpets, которая имела смелость показать этот замечательный фильм Левана Когуашвили на итальянских экранах. Даже фестиваль в Сан-Ремо не смог помешать премьере фильма", – написал "Глобалист".

Примечательно, что одну из главных ролей в фильме сыграл легендарный грузинский борец Леван Тедиашвили, который в возрасте 75 лет умер 17 февраля.
© Facebook / Irakli RodonayaФильм Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон"
Фильм Левана Когуашвили Четвертый Брайтон - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2024
Фильм Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон"
© Facebook / Irakli Rodonaya
В центре сюжета драмы Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг.
Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако. Основная часть фильма снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии.
"Четвертый Брайтон" достиг солидного успеха на международных фестивалях. Одни из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Картина была представлена на соискание кинопремии "Оскар" от Грузии.
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