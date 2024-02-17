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Как бороться с головной болью – врач рассказал неочевидный способ
Как бороться с головной болью – врач рассказал неочевидный способ
Для борьбы с головной болью эффективны могут быть не только лекарства, но и "народные средства" 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Гвоздичное масло может помочь при головной боли, так как стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, завил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.При нанесении на кожу гвоздичное масло разогревает ее, стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, что может облегчить головную боль. Также оно обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, общество
новости, общество

Как бороться с головной болью – врач рассказал неочевидный способ

11:43 17.02.2024
© unsplash.com/Towfiqu barbhuiyaГоловная боль
Головная боль - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2024
© unsplash.com/Towfiqu barbhuiya
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Для борьбы с головной болью эффективны могут быть не только лекарства, но и "народные средства"
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Гвоздичное масло может помочь при головной боли, так как стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, завил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

"Это действительно так, гвоздичное масло при нанесении на кожу действительно позволяет справиться с некоторыми видами головной боли", – сказал врач.

При нанесении на кожу гвоздичное масло разогревает ее, стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, что может облегчить головную боль. Также оно обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием.
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