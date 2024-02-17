https://sputnik-georgia.ru/20240217/kak-borotsya-s-golovnoy-bolyu--vrach-rasskazal-neochevidnyy-sposob-286318709.html

Как бороться с головной болью – врач рассказал неочевидный способ

Как бороться с головной болью – врач рассказал неочевидный способ

Для борьбы с головной болью эффективны могут быть не только лекарства, но и "народные средства" 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T11:43+0400

2024-02-17T11:43+0400

2024-02-17T11:43+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Гвоздичное масло может помочь при головной боли, так как стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, завил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.При нанесении на кожу гвоздичное масло разогревает ее, стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, что может облегчить головную боль. Также оно обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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