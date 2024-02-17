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Как бороться с головной болью – врач рассказал неочевидный способ
Как бороться с головной болью – врач рассказал неочевидный способ
Для борьбы с головной болью эффективны могут быть не только лекарства, но и "народные средства" 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T11:43+0400
2024-02-17T11:43+0400
2024-02-17T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Гвоздичное масло может помочь при головной боли, так как стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, завил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.При нанесении на кожу гвоздичное масло разогревает ее, стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, что может облегчить головную боль. Также оно обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество
Как бороться с головной болью – врач рассказал неочевидный способ
Для борьбы с головной болью эффективны могут быть не только лекарства, но и "народные средства"
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik.
Гвоздичное масло может помочь при головной боли, так как стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, завил
врач-реабилитолог Сергей Агапкин.
"Это действительно так, гвоздичное масло при нанесении на кожу действительно позволяет справиться с некоторыми видами головной боли", – сказал врач.
При нанесении на кожу гвоздичное масло разогревает ее, стимулирует кровообращение и снимает напряжение в мышцах, что может облегчить головную боль. Также оно обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием.