https://sputnik-georgia.ru/20240217/na-chto-rasschityvaet-gruzinskaya-mechta-na-predstoyaschikh-vyborakh---otvet-glavy-parlamenta--286376600.html

На что рассчитывает "Грузинская мечта" на предстоящих выборах – ответ главы парламента

На что рассчитывает "Грузинская мечта" на предстоящих выборах – ответ главы парламента

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" нацелена на получение конституционного большинства в парламенте по... 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T23:55+0400

2024-02-17T23:55+0400

2024-02-18T00:00+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306471_0:141:1920:1221_1920x0_80_0_0_b516c900e6c8f1dcd3b4780e293d4e46.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" нацелена на получение конституционного большинства в парламенте по итогам выборов в октябре 2024 года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Конституционное большинство обеспечивает партии возможность принимать любые решения единолично, в том числе по внесению изменений в главный закон страны. Как отметил Папуашвили, "Грузинская мечта" должна получить конституционное большинство, чтобы все увидели выбор грузинского народа. Голосовать за оппозицию значит голосовать за войну в Грузии, добавил он.Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024