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На что рассчитывает "Грузинская мечта" на предстоящих выборах – ответ главы парламента
На что рассчитывает "Грузинская мечта" на предстоящих выборах – ответ главы парламента
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" нацелена на получение конституционного большинства в парламенте по... 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T23:55+0400
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политика
грузия
новости
михаил саакашвили
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
шалва папуашвили
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" нацелена на получение конституционного большинства в парламенте по итогам выборов в октябре 2024 года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Конституционное большинство обеспечивает партии возможность принимать любые решения единолично, в том числе по внесению изменений в главный закон страны. Как отметил Папуашвили, "Грузинская мечта" должна получить конституционное большинство, чтобы все увидели выбор грузинского народа. Голосовать за оппозицию значит голосовать за войну в Грузии, добавил он.Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" нацелена на получение конституционного большинства в парламенте по итогам выборов в октябре 2024 года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Конституционное большинство обеспечивает партии возможность принимать любые решения единолично, в том числе по внесению изменений в главный закон страны.
"То, что "Грузинская мечта" побеждает на выборах, ни у кого не вызывает сомнений. Помимо убедительной победы, грузинский народ заставит всех-всех радикалов внутри и снаружи услышать, что грузинский народ не допустит реконструкции режима Михаила Саакашвили. Поэтому важно, чтобы грузинский народ мобилизовался и удостоил конституционным большинством "Грузинскую мечту", – сказал Папуашвили.
Как отметил Папуашвили, "Грузинская мечта" должна получить конституционное большинство, чтобы все увидели выбор грузинского народа.
"Уже проходят девятые или десятые выборы, и оппозиция каждый раз говорила, что побеждает, но в итоге грузинский народ показал им свое место. Будет еще раз видно, где находится грузинский народ. Грузинский народ должен сказать на этих парламентских выборах, что для него важно, чтобы в этой стране был мир, а не война, экономический прогресс, а не экономическая катастрофа", – сказал Папуашвили.
Голосовать за оппозицию значит голосовать за войну в Грузии, добавил он.
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".