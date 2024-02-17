https://sputnik-georgia.ru/20240217/oraban-planiruet-sdelat-evropu-snova-velikoy-286375513.html

Орбан планирует "сделать Европу снова великой"

Орбан планирует "сделать Европу снова великой"

С июля 2024 года Венгрия станет главой Совета ЕС 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T21:33+0400

2024-02-17T21:33+0400

2024-02-17T22:05+0400

в мире

новости

политика

виктор орбан

дональд трамп

брюссель

бельгия

венгрия

совет ес

евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0b/272925905_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0beb81ed6b33cee93f0cc1ac9987284f.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Политика руководства Евросоюза далека от интересов простых европейцев, необходимы перемены, поэтому Венгрия, став председателем в ЕС, собирается "сделать Европу снова великой", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии.Это не произойдет само по себе, только принудительно, "необходимо занять Брюссель", чтобы "среди брюссельских оказалось, наконец, и несколько европейцев", отметил он. Орбан неоднократно критиковал нынешнее руководство Евросоюза, которое, по его мнению, не способно справиться с кризисными ситуациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

бельгия

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, виктор орбан, дональд трамп, брюссель, бельгия, венгрия, совет ес, евросоюз