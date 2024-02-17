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Орбан планирует "сделать Европу снова великой"
Орбан планирует "сделать Европу снова великой"
С июля 2024 года Венгрия станет главой Совета ЕС 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T21:33+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Политика руководства Евросоюза далека от интересов простых европейцев, необходимы перемены, поэтому Венгрия, став председателем в ЕС, собирается "сделать Европу снова великой", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии.Это не произойдет само по себе, только принудительно, "необходимо занять Брюссель", чтобы "среди брюссельских оказалось, наконец, и несколько европейцев", отметил он. Орбан неоднократно критиковал нынешнее руководство Евросоюза, которое, по его мнению, не способно справиться с кризисными ситуациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, виктор орбан, дональд трамп, брюссель, бельгия, венгрия, совет ес, евросоюз
в мире, новости, политика, виктор орбан, дональд трамп, брюссель, бельгия, венгрия, совет ес, евросоюз
Орбан планирует "сделать Европу снова великой"
21:33 17.02.2024 (обновлено: 22:05 17.02.2024)
С июля 2024 года Венгрия станет главой Совета ЕС
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik.
Политика руководства Евросоюза далека от интересов простых европейцев, необходимы перемены, поэтому Венгрия, став председателем в ЕС, собирается "сделать Европу снова великой", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА Новости
.
Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии.
"Без лишних слов: Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не было такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены", – сказал Орбан в ходе речи, посвященной планам на 2024 год.
Это не произойдет само по себе, только принудительно, "необходимо занять Брюссель", чтобы "среди брюссельских оказалось, наконец, и несколько европейцев", отметил он.
"Венгрия готовится к председательству в ЕС. Make Europe great again – Сделаем Европу снова великой", – сказал Орбан, использовав переделанный предвыборный лозунг экс-президента США Дональда Трампа "Make America great again".
Орбан неоднократно критиковал нынешнее руководство Евросоюза, которое, по его мнению, не способно справиться с кризисными ситуациями.