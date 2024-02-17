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Письма с ядовитым веществом обнаружили в госучреждениях в Брюсселе – СМИ

Письма с ядовитым веществом обнаружили в госучреждениях в Брюсселе – СМИ

Письма обнаружили во Дворце Правосудия и в здании госбезопасности страны 17.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Письма с ядовитым веществом, бруцином, полиция обнаружила в правительственных зданиях Брюсселя, сообщила газета Politico со ссылкой на прокуратуру Бельгии. Письма обнаружили в брюссельском Дворце Правосудия, где заседает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны. Как сообщают правоохранители, вещество опасно только при вдыхании. Уточняется, что состояние здоровья всех, кто контактировал с письмами, нормальное. Имя отправителя пока не установлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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