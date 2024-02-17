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Письма с ядовитым веществом обнаружили в госучреждениях в Брюсселе – СМИ
Письма с ядовитым веществом обнаружили в госучреждениях в Брюсселе – СМИ
Письма обнаружили во Дворце Правосудия и в здании госбезопасности страны 17.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Письма с ядовитым веществом, бруцином, полиция обнаружила в правительственных зданиях Брюсселя, сообщила газета Politico со ссылкой на прокуратуру Бельгии. Письма обнаружили в брюссельском Дворце Правосудия, где заседает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны. Как сообщают правоохранители, вещество опасно только при вдыхании. Уточняется, что состояние здоровья всех, кто контактировал с письмами, нормальное. Имя отправителя пока не установлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, брюссель, бельгия
Письма с ядовитым веществом обнаружили в госучреждениях в Брюсселе – СМИ
10:58 17.02.2024 (обновлено: 11:15 17.02.2024)
Письма обнаружили во Дворце Правосудия и в здании госбезопасности страны
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Письма с ядовитым веществом, бруцином, полиция обнаружила в правительственных зданиях Брюсселя, сообщила газета Politico со ссылкой на прокуратуру Бельгии.
"Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок – бруцин", – пишет издание.
Письма обнаружили в брюссельском Дворце Правосудия, где заседает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны.
Как сообщают правоохранители, вещество опасно только при вдыхании. Уточняется, что состояние здоровья всех, кто контактировал с письмами, нормальное.
Имя отправителя пока не установлено.