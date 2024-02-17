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"Телефонному террористу" в Грузии предъявили обвинение
"Телефонному террористу" в Грузии предъявили обвинение
Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T18:46+0400
2024-02-17T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Задержанному за ложное сообщение о взрывчатом веществе на борту самолета Кутаиси-Барселона предъявили официальное обвинение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным прокуратуры, обвиняемый 14 февраля 2024 года сообщил в офис авиакомпании Wizz Air в Будапеште о заложенной бомбе на борту №W66417, следовавшем из Кутаиси в Барселону. После чего самолет был вынужден вернуться в Международный аэропорт Кутаиси, однако бомбы на борту обнаружено не было. Задержанному в случае подтверждения вины грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за ложное сообщение о терроризме, повлекшее значительный ущерб. Сторона обвинения будет требовать помещения его в заключение на время следствия.По данным СМИ, задержанный не признает вину. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кутаиси, wizzair, сгб
происшествия, новости, грузия, кутаиси, wizzair, сгб
"Телефонному террористу" в Грузии предъявили обвинение
18:46 17.02.2024 (обновлено: 18:54 17.02.2024)
Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Задержанному за ложное сообщение о взрывчатом веществе на борту самолета Кутаиси-Барселона предъявили официальное обвинение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
По данным прокуратуры, обвиняемый 14 февраля 2024 года сообщил в офис авиакомпании Wizz Air в Будапеште о заложенной бомбе на борту №W66417, следовавшем из Кутаиси в Барселону. После чего самолет был вынужден вернуться в Международный аэропорт Кутаиси, однако бомбы на борту обнаружено не было.
Задержанному в случае подтверждения вины грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за ложное сообщение о терроризме, повлекшее значительный ущерб.
Сторона обвинения будет требовать помещения его в заключение на время следствия.
По данным СМИ, задержанный не признает вину.