https://sputnik-georgia.ru/20240217/telefonnomu-terroristu-v-gruzii-predyavili-obvinenie-286373599.html

"Телефонному террористу" в Грузии предъявили обвинение

"Телефонному террористу" в Грузии предъявили обвинение

Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T18:46+0400

2024-02-17T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Задержанному за ложное сообщение о взрывчатом веществе на борту самолета Кутаиси-Барселона предъявили официальное обвинение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным прокуратуры, обвиняемый 14 февраля 2024 года сообщил в офис авиакомпании Wizz Air в Будапеште о заложенной бомбе на борту №W66417, следовавшем из Кутаиси в Барселону. После чего самолет был вынужден вернуться в Международный аэропорт Кутаиси, однако бомбы на борту обнаружено не было. Задержанному в случае подтверждения вины грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за ложное сообщение о терроризме, повлекшее значительный ущерб. Сторона обвинения будет требовать помещения его в заключение на время следствия.По данным СМИ, задержанный не признает вину. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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