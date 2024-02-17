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Тысячи жителей Тбилиси останутся без газа на 14 часов
Тысячи жителей Тбилиси останутся без газа на 14 часов
Газ отключат в районе Глдани в 20:00 19 февраля 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Неотложные работы станут причиной отключения газа у порядка 6,5 тысячи абонентов на 14 часов, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy. По данным компании, 19 февраля с 20:00 до 20 февраля 10:00 без газа останется часть района Глдани. Газ не будет подаваться не только в жилые дома и квартиры, но и в торговые объекты и объекты питания в этом районе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Тысячи жителей Тбилиси останутся без газа на 14 часов
19:27 17.02.2024 (обновлено: 19:31 17.02.2024)
Газ отключат в районе Глдани в 20:00 19 февраля
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Неотложные работы станут причиной отключения газа у порядка 6,5 тысячи абонентов на 14 часов, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.
По данным компании, 19 февраля с 20:00 до 20 февраля 10:00 без газа останется часть района Глдани.
Газ не будет подаваться не только в жилые дома и квартиры, но и в торговые объекты и объекты питания в этом районе.