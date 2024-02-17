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Видеомост Тбилиси-Москва: Возможна ли "украинизация" Грузии – революционные сценарии

Видеомост Тбилиси-Москва: Возможна ли "украинизация" Грузии – революционные сценарии

Видеомост на тему "Возможна ли "украинизация" Грузии – революционные сценарии" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в субботу, 17 февраля, в... 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T13:00+0400

2024-02-17T13:00+0400

2024-02-17T13:00+0400

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"Глобальная партия войны" – так власти Грузии называют весомых политиков за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России через различных посредников, включая представителей украинских властей. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Один из последних примеров – попытка провезти через территорию Грузии взрывчатку для осуществления теракта на территории России. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. Возможны ли в Грузии революционные сценарии и повторение "розовой революции"? Ждать ли провокаций перед парламентскими выборами? Может ли находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили повлиять на внутриполитическую ситуацию? Как Россия оценивает работу грузинских спецслужб, предотвративших теракт в Воронеже? Какими будут в ближайшее время отношения Киева и Тбилиси? На эти и другие актуальные вопросы ответит журналист, телеведущая Надана ФРИДРИХСОН.

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анонсы , михаил саакашвили, надана фридрихсон, грузия, новости, украина