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"Воровская разборка" в Гори – в тюрьме оказались шесть человек
"Воровская разборка" в Гори – в тюрьме оказались шесть человек
Двое задержанных привлекли представителей криминального мира для решения конфликта на работе 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T15:12+0400
2024-02-17T15:12+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения шести фигурантам дела о т. н. "воровской разборке" в регионе Шида Картли в ноябре 2023 года, сообщает телеканал "Имеди". Об избрании заключения ходатайствовала прокуратура, сторона защиты же требовала отпустить обвиняемых под залог. По версии следствия, двое, обвиняемых в том, что обратились к представителям "воровского мира", хотели решить свой конфликт на работе при помощи представителей криминального мира. Четверо обвиняемых в членстве в воровском мире устроили разборку в городе Гори и рассмотрели конфликт по т. н. "воровским понятиям". Теперь в случае подтверждения вины всем шестерым грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, шида картли, тбилисский городской суд, гори
новости, грузия, происшествия, шида картли, тбилисский городской суд, гори
"Воровская разборка" в Гори – в тюрьме оказались шесть человек
15:12 17.02.2024 (обновлено: 15:14 17.02.2024)
Двое задержанных привлекли представителей криминального мира для решения конфликта на работе
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения шести фигурантам дела о т. н. "воровской разборке" в регионе Шида Картли в ноябре 2023 года, сообщает телеканал "Имеди".
Об избрании заключения ходатайствовала прокуратура, сторона защиты же требовала отпустить обвиняемых под залог.
По версии следствия, двое, обвиняемых в том, что обратились к представителям "воровского мира", хотели решить свой конфликт на работе при помощи представителей криминального мира.
Четверо обвиняемых в членстве в воровском мире устроили разборку в городе Гори и рассмотрели конфликт по т. н. "воровским понятиям".
Теперь в случае подтверждения вины всем шестерым грозит до 10 лет лишения свободы.