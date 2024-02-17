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"Воровская разборка" в Гори – в тюрьме оказались шесть человек

"Воровская разборка" в Гори – в тюрьме оказались шесть человек

Двое задержанных привлекли представителей криминального мира для решения конфликта на работе 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения шести фигурантам дела о т. н. "воровской разборке" в регионе Шида Картли в ноябре 2023 года, сообщает телеканал "Имеди". Об избрании заключения ходатайствовала прокуратура, сторона защиты же требовала отпустить обвиняемых под залог. По версии следствия, двое, обвиняемых в том, что обратились к представителям "воровского мира", хотели решить свой конфликт на работе при помощи представителей криминального мира. Четверо обвиняемых в членстве в воровском мире устроили разборку в городе Гори и рассмотрели конфликт по т. н. "воровским понятиям". Теперь в случае подтверждения вины всем шестерым грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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