https://sputnik-georgia.ru/20240217/vremya-ch-pochemu-soprotivlenie-vsu-v-avdeevke-obrecheno-na-proval-286378593.html

Время Ч: Почему сопротивление ВСУ в Авдеевке обречено на провал?

Время Ч: Почему сопротивление ВСУ в Авдеевке обречено на провал?

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T09:20+0400

2024-02-17T09:20+0400

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Когда российские войска окончательно освободят Авдеевку? Как российские "Ланцеты" превратили в металлолом западную технику на миллиард долларов? Какие угрозы от России в космосе напугали США и существуют ли они на самом деле? Чем Россия может уничтожать американские спутники? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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