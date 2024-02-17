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Время Ч: Почему сопротивление ВСУ в Авдеевке обречено на провал?
Время Ч: Почему сопротивление ВСУ в Авдеевке обречено на провал?
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 17.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-17T09:20+0400
2024-02-17T09:20+0400
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Когда российские войска окончательно освободят Авдеевку? Как российские "Ланцеты" превратили в металлолом западную технику на миллиард долларов? Какие угрозы от России в космосе напугали США и существуют ли они на самом деле? Чем Россия может уничтожать американские спутники? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, сша, россия, в мире, политика, видео
мультимедиа, видео, сша, россия, в мире, политика, видео
Время Ч: Почему сопротивление ВСУ в Авдеевке обречено на провал?
09:20 17.02.2024 (обновлено: 09:20 18.02.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Когда российские войска окончательно освободят Авдеевку? Как российские "Ланцеты" превратили в металлолом западную технику на миллиард долларов?
Какие угрозы от России в космосе напугали США и существуют ли они на самом деле? Чем Россия может уничтожать американские спутники?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.