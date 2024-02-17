https://sputnik-georgia.ru/20240217/zhitel-sela-v-armenii-obnaruzhil-srednevekovuyu-grobnitsu-u-sebya-na-uchastke-286375951.html

Житель села в Армении обнаружил средневековую гробницу у себя на участке

Житель села в Армении обнаружил средневековую гробницу у себя на участке

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Житель армянского села Оганаван, проводя земляные работы на своем участке, наткнулся на средневековую высеченную в скале гробницу... 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T22:14+0400

2024-02-17T22:14+0400

2024-02-17T22:41+0400

новости

грузия

ереван

армения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/11/286375935_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aab7f18f9b23d27e28171281a78173e9.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Житель армянского села Оганаван, проводя земляные работы на своем участке, наткнулся на средневековую высеченную в скале гробницу, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на министерство культуры.Находка была зафиксирована сотрудниками службы охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды, земляные работы приостановлены.В ближайшее время средневековой гробнице присвоят статус памятника истории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ереван

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, ереван, армения