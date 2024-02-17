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Житель села в Армении обнаружил средневековую гробницу у себя на участке
Житель села в Армении обнаружил средневековую гробницу у себя на участке
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Житель армянского села Оганаван, проводя земляные работы на своем участке, наткнулся на средневековую высеченную в скале гробницу... 17.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Житель армянского села Оганаван, проводя земляные работы на своем участке, наткнулся на средневековую высеченную в скале гробницу, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на министерство культуры.Находка была зафиксирована сотрудниками службы охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды, земляные работы приостановлены.В ближайшее время средневековой гробнице присвоят статус памятника истории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, ереван, армения

Житель села в Армении обнаружил средневековую гробницу у себя на участке

22:14 17.02.2024 (обновлено: 22:41 17.02.2024)
© photo : official site of the MESCS of RA Специалисты отдела истории и охраны памятников культуры Министерства культуры, Службы историко-культурных заповедников-музеев и охраны исторической среды и Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия совершили экскурсию к обнаруженной гробнице
Специалисты отдела истории и охраны памятников культуры Министерства культуры, Службы историко-культурных заповедников-музеев и охраны исторической среды и Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия совершили экскурсию к обнаруженной гробнице - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2024
© photo : official site of the MESCS of RA
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Житель армянского села Оганаван, проводя земляные работы на своем участке, наткнулся на средневековую высеченную в скале гробницу, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на министерство культуры.

"В Касахском ущелье, в селе Оганаван (Арагацотнской области в 35 километрах от Еревана – ред.) местный житель во время проведения земляных работ на своем участке обнаружил средневековую высеченную в скале гробницу", – говорится в сообщении ведомства.

Находка была зафиксирована сотрудниками службы охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды, земляные работы приостановлены.

"Обсуждается вопрос передачи государству обнаруженных археологических артефактов и срочного проведения раскопок", – заявили в министерстве.

В ближайшее время средневековой гробнице присвоят статус памятника истории.
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