https://sputnik-georgia.ru/20240219/286393325.html

Европа хочет, но молчит

Европа хочет, но молчит

На фоне неудержимого и победоносного наступления наших бригад и батальонов на Донецком и прочих направлениях все иные события теряются в плане эмоциональной... 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T09:41+0400

2024-02-19T09:41+0400

2024-02-19T09:41+0400

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Однако сегодня хотелось бы поговорить о делах, слегка отстоящих по времени, но они самым прямым образом связаны с успехами наших войск на бранном поле, пишет колумнист РИА Новости.Кадри Симсон, еврокомиссар по вопросам энергетики, выступила с заявлением, что Европейский союз не заинтересован в продлении транзита природного газа из России через территорию Украины. Сей спич органично продолжает серию наших публикаций, начавшихся после скандального выступления Роберта Фицо, по итогам переговоров с украинским премьером заявившего, что, в принципе, страны ЕС, волею географии оказавшиеся на западном краю Украины, утрясли все разногласия и понемногу разминаются перед переговорами с "Газпромом". Участники тех переговоров, включая украинского премьер-министра, настолько опешили от столь непредвиденного слива, что смогли только громогласно промолчать.В текущем моменте истории нужно отдавать себе предельно холодный и ясный отчет, что все словесные эскапады ЕС — это лишь дымовая завеса, и что, во-первых, без российских ресурсов коллапсирует экономика не только Германии, но Европы в целом. Во-вторых, мы все это уже наблюдали на протяжении 2020 года, и все участники процесса осознают неизбежность переговоров. И пристально следят за событиями в Авдеевке, под Работино и Крынками, потому как от успешности работы российской военной машины на ниве денацификации будет зависеть набор козырей, с которыми игроки усядутся за стол и будут продавливать условия.По данным Eurostat, 2023-й показал отрицательную динамику российско-европейских торговых отношений. Общий объем торговли просел почти втрое по сравнению с годом предыдущим. За прошлый год наша страна поставила на рынки Европы драгоценных металлов на один миллиард, продуктов неорганической химии — на 1,2 миллиарда, минеральных удобрений — на 1,4, алюминиевых изделий и конструкций — на 1,5, никеля — на 1,8, а черных металлов — на три миллиарда долларов. Минеральных видов топлива, то есть нефти и газа, было продано на 29,3 миллиарда евро, что действительно аж в три раза меньше, чем было в 2022-м.Все это так, но это пустые цифры и простейшая манипуляция в расчете, что российское наступление выдохнется и что в Кремле сидят недалекие эмоциональные идиоты.Удобство и одновременное коварство цифр заключается в том, что ими легко играть, выпячивая нужное и скрывая неудобное и ломающее заказанный шаблон. В прошлом году Евросоюз действительно, кряхтя, сползал с российской углеводородной иглы. Весь этот процесс лучше всего описывает старая шутка "что же вы так убиваетесь, вы же так никогда не убьетесь". В 2002 году ценник за бочку эталонной Brent, как базиса углевородородного ценообразования, держалась в районе сотни долларов, что позволило России получить от внешней торговли по данному направлению более девяноста миллиардов евро. Двадцать третий год в плане погоды выдался максимально ласковым и лишенным температурных и осадочных рекордов, а потому потребление российского газа покатилось вниз. С сорока до восьми процентов. Но здесь нужно понимать, что снижение потребления, как и в случае с Украиной, означает не выстроенные новые маршруты поставок, а закрытые или уехавшие в Техас заводы. Меньше якорных потребителей, меньше расход энергоресурсов. Зависимость прямая, как рельса.Будем честными, Россия тоже понесла убытки, так как перенаправить все западные объемы на рынки Китая и Азии просто невозможно в силу сугубо логистических сложностей. При этом скромно умалчивается, насколько возросли расходы стран Евросоюза на закупку аналогичного (или чуть меньшего) объема ресурсов, а также в какой пропорции подорожало производство электричества и тепла. Об этом по странной случайности не пишет ни одно западное издание, иначе будет не вполне понятно, кто против кого санкции вводил.Здесь нужно в тысячный раз остановиться и пояснить.Экспорт наших ресурсов в Европу — это не проявление слабости и не предательство. Эта торговля одинаково выгодна и нужна обеим сторонам. Политика США подразумевала удушение российской экономики и создание условий для тотального коллапса всего и вся, от производства мороженого до стоимости мобильного интернета. Но осуществить данную попытку можно было только путем нанесения прямого ущерба странам еврозоны, потому что именно на них были завязаны все многолетние контракты. Под эти контракты верстались государственные бюджеты и рассчитывалась стоимость товаров.Очевидность этого обрекает Россию и Европу вновь сойтись за столом переговоров, где коллективный Брюссель, зябко поджимая хвост, будет убеждать самих себя, что им прекрасно живется в режиме постоянной стагнации, а наши будут предлагать исключить из схемы США и Украину и открыть ворота заводов, тем более что продукция многих из них шла прямиком на российский рынок.В прошлом и текущем году не был построен ни один новый газо- или нефтепровод в Европу, не были восстановлены нитки "Северных потоков", а все мантры о замещении и зеленом энергопереходе так и остались медийной профанацией. Настолько, что на днях соучредитель Greenpeace Патрик Мур нокаутировал свою паству заявлением, что отказаться от ископаемых видов топлива физически невозможно. Все разговоры про светлое бескарбоновое будущее — это ахинея, и при попытке реализации первым рухнет сельское хозяйство, обрекая половину планеты на голод.Потому, невзирая на все ужимки еврокомиссаров, новым переговорам быть. И чем дальше дошагает простой пехотный Ваня, тем более выгодными для России будут конечные условия подписания.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

аналитика, колумнисты, политика, европа, украина, сша, роберт фицо, газпром, greenpeace, россия, обострение ситуации вокруг украины