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Британское издание готовит материал о грузинском регби
Британское издание готовит материал о грузинском регби
Грузия 15 раз выигрывала чемпионат Европы 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T15:31+0400
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сборная грузии по регби
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Представители британского издания Rugby magazine UK находятся в Тбилиси и готовят подробный материал о грузинском регби, сообщает пресс-служба Национальной администрации Грузии. Журналисты издания находятся в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. Они присутствовали на матче Грузия-Испания 17 февраля. Иностранные гости уже ознакомились с кухней и культурой Грузии. По его словам, они в восторге от Грузии и грузинского народа. "Здесь очень мотивированный народ, поэтому в Грузии любят регби. Вы очень гостеприимный и дружественный народ", – отметил Прис. Сборная Грузии по регби в последнем матче группового этапа чемпионата Европы с бонусным очком разгромила сборную Испании (38:3) и заняла первое место в группе, что дало ей право играть полуфинальную встречу в домашних стенах. Соперником "борджгалоснеби" в полуфинале стала сборная Румынии, занявшая второе место в группе B. Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал чемпионата Европы состоится 17 марта. Грузия 15 раз выигрывала чемпионат Европы. Сборная Грузии к началу 2024 года занимает 13 место в рейтинге World Rugby. Команда расположилась между сборными Японии и Самоа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби
спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби
Британское издание готовит материал о грузинском регби
15:31 19.02.2024 (обновлено: 15:35 19.02.2024)
Грузия 15 раз выигрывала чемпионат Европы
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Представители британского издания Rugby magazine UK находятся в Тбилиси и готовят подробный материал о грузинском регби, сообщает пресс-служба Национальной администрации Грузии.
Журналисты издания находятся в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. Они присутствовали на матче Грузия-Испания 17 февраля. Иностранные гости уже ознакомились с кухней и культурой Грузии.
"Мы приехали в Грузию, чтобы заново открыть грузинский регби, а также страну. Мы находимся в Тбилиси уже четыре дня. Осмотрели город, посмотрели грузинский регби, беседовали с людьми в Федерации регби и заново открыли эту страну", – заявил журналист издания Джаймс Прис.
По его словам, они в восторге от Грузии и грузинского народа.
"Здесь очень мотивированный народ, поэтому в Грузии любят регби. Вы очень гостеприимный и дружественный народ", – отметил Прис.
Сборная Грузии по регби в последнем матче группового этапа чемпионата Европы с бонусным очком разгромила сборную Испании (38:3) и заняла первое место в группе, что дало ей право играть полуфинальную встречу в домашних стенах. Соперником "борджгалоснеби" в полуфинале стала сборная Румынии, занявшая второе место в группе B.
Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал чемпионата Европы состоится 17 марта.
Грузия 15 раз выигрывала чемпионат Европы. Сборная Грузии к началу 2024 года занимает 13 место в рейтинге World Rugby. Команда расположилась между сборными Японии и Самоа.