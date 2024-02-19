https://sputnik-georgia.ru/20240219/britanskoe-izdanie-gotovit-material-o-gruzinskom-regbi-286400948.html

Британское издание готовит материал о грузинском регби

Британское издание готовит материал о грузинском регби

Грузия 15 раз выигрывала чемпионат Европы 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T15:31+0400

2024-02-19T15:31+0400

2024-02-19T15:35+0400

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Представители британского издания Rugby magazine UK находятся в Тбилиси и готовят подробный материал о грузинском регби, сообщает пресс-служба Национальной администрации Грузии. Журналисты издания находятся в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. Они присутствовали на матче Грузия-Испания 17 февраля. Иностранные гости уже ознакомились с кухней и культурой Грузии. По его словам, они в восторге от Грузии и грузинского народа. "Здесь очень мотивированный народ, поэтому в Грузии любят регби. Вы очень гостеприимный и дружественный народ", – отметил Прис. Сборная Грузии по регби в последнем матче группового этапа чемпионата Европы с бонусным очком разгромила сборную Испании (38:3) и заняла первое место в группе, что дало ей право играть полуфинальную встречу в домашних стенах. Соперником "борджгалоснеби" в полуфинале стала сборная Румынии, занявшая второе место в группе B. Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал чемпионата Европы состоится 17 марта. Грузия 15 раз выигрывала чемпионат Европы. Сборная Грузии к началу 2024 года занимает 13 место в рейтинге World Rugby. Команда расположилась между сборными Японии и Самоа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби