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Что было бы, если бы СГБ не предотвратила транзит взрывчатки в Россию - видео
Что было бы, если бы СГБ не предотвратила транзит взрывчатки в Россию - видео
Определенные спецслужбы работают над тем, чтобы вовлечь Грузию в "антироссийскую истерию", история с транзитом взрывчатки это подтверждает, считает российский... 19.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-19T17:12+0400
2024-02-19T17:12+0400
2024-02-19T17:12+0400
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Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию."Данная провокация очень негативно бы отразилась прежде всего на российско-грузинских отношениях. На это и был весь расчет - необходимость сделать так, чтобы Грузия была вовлечена в эту всю "антироссийскую истерию", чтобы из Грузии шли следы какого-то крупного теракта", - заявил Сафаров.По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации.Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие. Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров.
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пресс-центр, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, грузия, россия, видео
пресс-центр, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, грузия, россия, видео
Что было бы, если бы СГБ не предотвратила транзит взрывчатки в Россию - видео
Определенные спецслужбы работают над тем, чтобы вовлечь Грузию в "антироссийскую истерию", история с транзитом взрывчатки это подтверждает, считает российский политолог, представитель Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.
"Данная провокация очень негативно бы отразилась прежде всего на российско-грузинских отношениях. На это и был весь расчет - необходимость сделать так, чтобы Грузия была вовлечена в эту всю "антироссийскую истерию", чтобы из Грузии шли следы какого-то крупного теракта", - заявил Сафаров.
По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации.
Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие. Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров.